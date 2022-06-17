https://tr.sputniknews.com/20220617/abd-turizmine-sel-darbesi-10-binden-fazla-ziyaretci-dogal-parki-terk-etti-1057531595.html

ABD turizmine sel darbesi: 10 binden fazla ziyaretçi doğal parkı terk etti

ABD turizmine sel darbesi: 10 binden fazla ziyaretçi doğal parkı terk etti

ABD'de sel baskını Yellowstone Ulusal Parkı'ndaki turizmi vurdu. Sel nedeniyle 10 binden fazla ziyaretçi doğal parkı terk etti. Haziran aylarında en kalabalık... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T01:25+0300

2022-06-17T01:25+0300

2022-06-17T01:25+0300

dünya

abd

sel

turizm

düşüş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1057531829_0:74:2001:1199_1920x0_80_0_0_0f4bb4e7ae7390ec2b5f4068668f13b4.jpg

ABD'nin en çok ilgi gören doğal oluşumlarından Yellowstone Ulusal Parkı, bölgede en son yaşanan sel baskını nedeniyle zarar görürken, bu yaz beklenen milyonlarca turisti kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.Montana eyaletinin en büyük şehri Billings'te, bölgede büyük hasara neden olan son zamanların en şiddetli sel baskını nedeniyle kapatılan su şebekesi yeniden açılırken, selin Yellowstone Ulusal Parkı ve çevresindeki yerleşim alanlarında neden olduğu hasar da gün yüzüne çıkmaya başladı.Yerel yetkililer, şiddetli yağmur ve hızla eriyen dağ karlarının Yellowstone Nehri'nin sularını tarihi seviyelere yükselttiğini belirterek, nehir yatağı çevresindeki alçak bölgelerin sular altında kalabileceği uyarısında bulundu.Yellowstone Nehri'ndeki suyun, en son 1997'de kaydedilen en yüksek seviyenin de 1 metre üstüne çıktığı, yaşanan sel nedeniyle 10 binden fazla ziyaretçinin doğal parkı terk ettiği ve turizm geliri açısından büyük kayıp yaşandığı kaydedildi.Park yöneticileri, 2021'de 4 milyondan fazla turist çeken bölge için haziranın normalde sezonun en kalabalık dönemi olduğuna, sel nedeniyle yüzde 80'den fazla iş kaybının yaşanabileceğine değindi.

https://tr.sputniknews.com/20220615/ankarada-motosiklet-surucusun-selin-ortasinda-kaldigi-anlar-goruntulendi-1057430164.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, sel, turizm, düşüş