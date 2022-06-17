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ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'nin Alabama eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T04:47+0300
2022-06-17T04:50+0300
dünya
abd
saldırı
silahlı saldırı
alabama
kilise
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Son dönemde silahlı saldırı vakalarının arttığı ABD'de bir saldırgan, bu kez kiliseyi hedef aldı.Alabama eyletinde meydana gelen saldırıda en çok sayıda kişinin silahla vurulduğu bildirildi.Eyalet polisinden yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Polis, saldırıyı düzenleyen kişinin kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220610/abdde-bir-sirketin-uretim-tesisine-silahli-saldiri-3-olu--1057219091.html
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abd, saldırı, silahlı saldırı, alabama, kilise

ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, çok sayıda yaralı

04:47 17.06.2022 (güncellendi: 04:50 17.06.2022)
© AAABD - Polis - Olay yeri
ABD - Polis - Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© AA
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ABD'nin Alabama eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Son dönemde silahlı saldırı vakalarının arttığı ABD'de bir saldırgan, bu kez kiliseyi hedef aldı.
Alabama eyletinde meydana gelen saldırıda en çok sayıda kişinin silahla vurulduğu bildirildi.
Eyalet polisinden yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Polis, saldırıyı düzenleyen kişinin kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ABD'nin Maryland eyaletindeki bir üretim tesisindeki silahlı saldırıda 3 kişi öldü, saldırgan yaralı halde yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
DÜNYA
ABD'de bir şirketin üretim tesisine silahlı saldırı: 3 ölü
10 Haziran , 02:05
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