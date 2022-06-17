https://tr.sputniknews.com/20220617/abdde-kiliseye-silahli-saldiri-1-olu-cok-sayida-yarali--1057535602.html

ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, çok sayıda yaralı

ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, çok sayıda yaralı

ABD'nin Alabama eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T04:47+0300

2022-06-17T04:47+0300

2022-06-17T04:50+0300

dünya

abd

saldırı

silahlı saldırı

alabama

kilise

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Son dönemde silahlı saldırı vakalarının arttığı ABD'de bir saldırgan, bu kez kiliseyi hedef aldı.Alabama eyletinde meydana gelen saldırıda en çok sayıda kişinin silahla vurulduğu bildirildi.Eyalet polisinden yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Polis, saldırıyı düzenleyen kişinin kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220610/abdde-bir-sirketin-uretim-tesisine-silahli-saldiri-3-olu--1057219091.html

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abd, saldırı, silahlı saldırı, alabama, kilise