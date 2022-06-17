https://tr.sputniknews.com/20220617/abdde-kiliseye-silahli-saldiri-1-olu-cok-sayida-yarali--1057535602.html
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'nin Alabama eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T04:47+0300
2022-06-17T04:47+0300
2022-06-17T04:50+0300
dünya
abd
saldırı
silahlı saldırı
alabama
kilise
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Son dönemde silahlı saldırı vakalarının arttığı ABD'de bir saldırgan, bu kez kiliseyi hedef aldı.Alabama eyletinde meydana gelen saldırıda en çok sayıda kişinin silahla vurulduğu bildirildi.Eyalet polisinden yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Polis, saldırıyı düzenleyen kişinin kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220610/abdde-bir-sirketin-uretim-tesisine-silahli-saldiri-3-olu--1057219091.html
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abd, saldırı, silahlı saldırı, alabama, kilise
ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, çok sayıda yaralı
04:47 17.06.2022 (güncellendi: 04:50 17.06.2022) Abone ol
ABD'nin Alabama eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Son dönemde silahlı saldırı vakalarının arttığı ABD'de bir saldırgan, bu kez kiliseyi hedef aldı.
Alabama eyletinde meydana gelen saldırıda en çok sayıda kişinin silahla vurulduğu bildirildi.
Eyalet polisinden yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Polis, saldırıyı düzenleyen kişinin kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.