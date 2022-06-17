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https://tr.sputniknews.com/20220617/abdnin-alabama-eyaletindeki-kilise-saldirisinda-olu-sayisi-2ye-yukseldi-1057567232.html
ABD'nin Alabama eyaletindeki kilise saldırısında ölü sayısı 2'ye yükseldi
ABD'nin Alabama eyaletindeki kilise saldırısında ölü sayısı 2'ye yükseldi
ABD'nin Alabama eyaletindeki bir kiliseye dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye çıktığı, gözaltına alınan... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T19:40+0300
2022-06-17T19:40+0300
dünya
abd
kilise
saldırı
silahlı saldırı
cinayet
ölü
ölü sayısı
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Alabama polisi, Burmingham kentindeki St. Stephens Episcopal Kilisesi'ne dün yerel saatle 18.00 sıralarında düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısını 2 olarak güncelledi.Polis, şüphelinin 71 yaşında, zaman zaman aynı kilisedeki ayinlere katılan bir erkek olduğu bilgisini de paylaştı.Kimliği açıklanmayan saldırganın, kilise üyelerinin katıldığı yemekte silahını çekerek etrafa ateş açtığı, 84 yaşında bir adamı ve 75 yaşında bir kadını öldürdüğü belirtildi.Savcıların cinayetle suçlamak için hakkında dosya hazırladığı saldırganın, yemeğe katılanlardan biri tarafından daha fazla kişiyi vurması engellenerek polise teslim edildiği bildirildi.Kilise yetkilileri, olayın ardından düzenledikleri basın toplantısında, son zamanlarda ABD'de yaşanan diğer kitlesel silahlı saldırılara atıfta bulunarak ülkedeki silah yasasının "herkesi koruyacak şekilde" değiştirilmesi için dua etti.
https://tr.sputniknews.com/20220617/abdde-kiliseye-silahli-saldiri-1-olu-cok-sayida-yarali--1057535602.html
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abd, kilise, saldırı, silahlı saldırı, cinayet, ölü, ölü sayısı

ABD'nin Alabama eyaletindeki kilise saldırısında ölü sayısı 2'ye yükseldi

19:40 17.06.2022
© REUTERS / Cheney OrrABD - polis - olay yeri
ABD - polis - olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© REUTERS / Cheney Orr
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ABD'nin Alabama eyaletindeki bir kiliseye dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 2'ye çıktığı, gözaltına alınan zanlının 71 yaşında bir erkek olduğu açıklandı.
Alabama polisi, Burmingham kentindeki St. Stephens Episcopal Kilisesi'ne dün yerel saatle 18.00 sıralarında düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısını 2 olarak güncelledi.
Polis, şüphelinin 71 yaşında, zaman zaman aynı kilisedeki ayinlere katılan bir erkek olduğu bilgisini de paylaştı.
Kimliği açıklanmayan saldırganın, kilise üyelerinin katıldığı yemekte silahını çekerek etrafa ateş açtığı, 84 yaşında bir adamı ve 75 yaşında bir kadını öldürdüğü belirtildi.
Savcıların cinayetle suçlamak için hakkında dosya hazırladığı saldırganın, yemeğe katılanlardan biri tarafından daha fazla kişiyi vurması engellenerek polise teslim edildiği bildirildi.
Kilise yetkilileri, olayın ardından düzenledikleri basın toplantısında, son zamanlarda ABD'de yaşanan diğer kitlesel silahlı saldırılara atıfta bulunarak ülkedeki silah yasasının "herkesi koruyacak şekilde" değiştirilmesi için dua etti.
ABD - Polis - Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
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ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, çok sayıda yaralı
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