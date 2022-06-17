https://tr.sputniknews.com/20220617/abdye-guneyden-girmeye-calisan-gocmenlerin-sayisi-mayis-ayinda-rekor-seviyeye-ulasti-1057538310.html

'ABD'ye güneyden girmeye çalışan göçmenlerin sayısı mayıs ayında rekor seviyeye ulaştı'

'ABD'ye güneyden girmeye çalışan göçmenlerin sayısı mayıs ayında rekor seviyeye ulaştı'

NBC kanalı, başta Hindistan, Türkiye ve Rusya'dan gelerek ABD'nin güney sınırından geçmeye çalışan göçmenlerin mayıs ayında rekor seviyeye ulaştığını duyurdu. 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T10:12+0300

2022-06-17T10:12+0300

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dünya

abd

göçmen

sınır

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NBC televizyonu, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Kurumu'na (ICE) dayandırdığı verilere göre mayıs ayında Meksika üzerinden ülkeye giren göçmenlerin sayısının rekor sayıya ulaştığını bildirdi.Verilere göre bu mayıs ayında, 239 binden faza göçmen gözaltına alındı ve bunlardan bazıları, sınırı birden fazla kez geçmeye çalıştı.Haberde, sınıra gelenlerin büyük çoğunluğunun Hindistan, Türkiye, Rusya, Haiti, Brezilya, Kolombiya ve Nikaragua'dan geldiği belirtildi.Bununla birlikte haberde, geçen ay sınırdan yaklaşık 20 bin Kolombiyalının geçtiği ifade edildi.Öte yandan ABD'ye yasa dış göç akışının yaşandığı Latin Amerika'dan giderek daha az göçmenin geldiği belirtiliyor.NBC'ye göre ABD sınır muhafızları, geçen El Salvador, Guatemala ve Honduras'tan gelen göçmenlerin yüzde 60'ının sınırı geçmesine engel oldu.

https://tr.sputniknews.com/20210616/teksasta-iki-abd-askeri-meksikadan-kacak-gocmen-tasirken-yakalandi-1044751377.html

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abd, göçmen, sınır