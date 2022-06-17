https://tr.sputniknews.com/20220617/afaddan-9-il-icin-sel-uyarisi-1057545110.html

AFAD'dan 9 il için sel uyarısı

AFAD'dan 9 il için sel uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Çorum için sel uyarısı yaptı. 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T12:42+0300

2022-06-17T12:42+0300

2022-06-17T12:42+0300

türkiye

sel

sağanak

türkiye

meteoroloji

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Mersin için kuvvetli yağış, ani sel, su baskını, fırtına, yıldırım, dolu yağışı ve hortum uyarısı yaptı.AFAD’dan bugün yapılan açıklamada, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Çorum için kuvvetli yağış, ani sel, su baskını, fırtına, yıldırım, dolu yağışı ve hortum uyarısı yapıldı. AFAD’ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

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sel, sağanak, türkiye, meteoroloji, afad