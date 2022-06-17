AFAD'dan 9 il için sel uyarısı
© AASağanak, sel, yağış
© AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Çorum için sel uyarısı yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Mersin için kuvvetli yağış, ani sel, su baskını, fırtına, yıldırım, dolu yağışı ve hortum uyarısı yaptı.
AFAD’dan bugün yapılan açıklamada, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Çorum için kuvvetli yağış, ani sel, su baskını, fırtına, yıldırım, dolu yağışı ve hortum uyarısı yapıldı. AFAD’ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
Öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde; akşam saatlerinde Çorum il genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. Öğle saatlerinden sonra, Eskişehir ve Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.
⛈️@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre— AFAD (@AFADBaskanlik) June 17, 2022
📍Öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde;
📍Akşam saatlerinde Çorum il genelinde kuvvetli yağış bekleniyor
⚠️Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun pic.twitter.com/xsjKieRGoP