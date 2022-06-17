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https://tr.sputniknews.com/20220617/afaddan-9-il-icin-sel-uyarisi-1057545110.html
AFAD'dan 9 il için sel uyarısı
AFAD'dan 9 il için sel uyarısı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Çorum için sel uyarısı yaptı. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T12:42+0300
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sel
sağanak
türkiye
meteoroloji
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Mersin için kuvvetli yağış, ani sel, su baskını, fırtına, yıldırım, dolu yağışı ve hortum uyarısı yaptı.AFAD’dan bugün yapılan açıklamada, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Çorum için kuvvetli yağış, ani sel, su baskını, fırtına, yıldırım, dolu yağışı ve hortum uyarısı yapıldı. AFAD’ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
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sel, sağanak, türkiye, meteoroloji, afad

AFAD'dan 9 il için sel uyarısı

12:42 17.06.2022
© AASağanak, sel, yağış
Sağanak, sel, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Çorum için sel uyarısı yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Mersin için kuvvetli yağış, ani sel, su baskını, fırtına, yıldırım, dolu yağışı ve hortum uyarısı yaptı.
AFAD’dan bugün yapılan açıklamada, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Çorum için kuvvetli yağış, ani sel, su baskını, fırtına, yıldırım, dolu yağışı ve hortum uyarısı yapıldı. AFAD’ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde; akşam saatlerinde Çorum il genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. Öğle saatlerinden sonra, Eskişehir ve Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.

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