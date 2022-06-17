Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220617/agir-ceza-mahkemesi-baskani-sukru-caglar-evinde-olu-bulundu-1057571044.html
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar, evinde ölü bulundu
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar, evinde ölü bulundu
Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar, polis ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde evinde ölü bulundu. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T21:29+0300
2022-06-17T21:29+0300
türkiye
ağır ceza mahkemesi
hakim
başkan
ölü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1057571125_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_e1fbfced35317a115dbf0986e74fd8ad.jpg
Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar’ın, bugün adliyeye gelmemesi üzerine mesai arkadaşları kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı. Çağlar’ın telefonlara yanıt vermemesi üzerine polise haber verildi. Çağlar, polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu. Şahsın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, paylaştığı taziye mesajında, “Vefat eden Ankara 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımız Şükrü Çağlar’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220617/anestezi-teknisyeni-ameliyathanede-olu-bulundu-1057552259.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1057571125_88:0:635:410_1920x0_80_0_0_06ea41f1974b4f2e75ec824a824efa78.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ağır ceza mahkemesi, hakim, başkan, ölü

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar, evinde ölü bulundu

21:29 17.06.2022
© DHAAnkara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar
Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar, polis ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde evinde ölü bulundu.
Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar’ın, bugün adliyeye gelmemesi üzerine mesai arkadaşları kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı.
Çağlar’ın telefonlara yanıt vermemesi üzerine polise haber verildi. Çağlar, polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu. Şahsın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, paylaştığı taziye mesajında, “Vefat eden Ankara 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımız Şükrü Çağlar’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah” ifadelerini kullandı.
Anestezi teknisyeni, ameliyathanede ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
TÜRKİYE
Anestezi teknisyeni, ameliyathanede ölü bulundu
14:41
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала