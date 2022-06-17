https://tr.sputniknews.com/20220617/agir-ceza-mahkemesi-baskani-sukru-caglar-evinde-olu-bulundu-1057571044.html

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar, evinde ölü bulundu

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar, evinde ölü bulundu

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar, polis ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde evinde ölü bulundu. 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T21:29+0300

2022-06-17T21:29+0300

2022-06-17T21:29+0300

türkiye

ağır ceza mahkemesi

hakim

başkan

ölü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1057571125_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_e1fbfced35317a115dbf0986e74fd8ad.jpg

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar’ın, bugün adliyeye gelmemesi üzerine mesai arkadaşları kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı. Çağlar’ın telefonlara yanıt vermemesi üzerine polise haber verildi. Çağlar, polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu. Şahsın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, paylaştığı taziye mesajında, “Vefat eden Ankara 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımız Şükrü Çağlar’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220617/anestezi-teknisyeni-ameliyathanede-olu-bulundu-1057552259.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ağır ceza mahkemesi, hakim, başkan, ölü