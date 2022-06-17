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Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar, evinde ölü bulundu
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar, evinde ölü bulundu
Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar, polis ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde evinde ölü bulundu. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T21:29+0300
2022-06-17T21:29+0300
2022-06-17T21:29+0300
türkiye
ağır ceza mahkemesi
hakim
başkan
ölü
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Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar’ın, bugün adliyeye gelmemesi üzerine mesai arkadaşları kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı. Çağlar’ın telefonlara yanıt vermemesi üzerine polise haber verildi. Çağlar, polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu. Şahsın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, paylaştığı taziye mesajında, “Vefat eden Ankara 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımız Şükrü Çağlar’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah” ifadelerini kullandı.
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Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar, evinde ölü bulundu
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Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar, polis ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde evinde ölü bulundu.
Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar’ın, bugün adliyeye gelmemesi üzerine mesai arkadaşları kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı.
Çağlar’ın telefonlara yanıt vermemesi üzerine polise haber verildi. Çağlar, polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu. Şahsın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, paylaştığı taziye mesajında, “Vefat eden Ankara 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımız Şükrü Çağlar’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah” ifadelerini kullandı.