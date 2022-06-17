https://tr.sputniknews.com/20220617/ak-partili-karahocagil-muhalefet-partilerinin-gozlerini-koltuk-mevki-makam-burumus-1057568168.html
AK Partili Karahocagil: Muhalefet partilerinin gözlerini koltuk-mevki-makam bürümüş
AK Partili Karahocagil: Muhalefet partilerinin gözlerini koltuk-mevki-makam bürümüş
AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, muhalefeti hedef aldı. "Muhalefet partilerinin hiçbirinin iktidara gelip millete hizmet etme gibi... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T20:11+0300
2022-06-17T20:11+0300
2022-06-17T20:14+0300
politika
mustafa levent karahocagil
akp
ak parti
muhalefet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1057568304_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9be6f5ce5f140187db231689b65fbc30.jpg
AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Muhalefet partilerine yönelik eleştiride bulunan Karahocagil, vatandaşların, milletvekillerine "Gidin Meclisi açın, bizlerin sorunlarını çözün, bizlere daha rahat, müreffeh bir hayat için istişare edin, kanun çıkarın" diye görev verdiğini söyledi.Karahocagil, muhalefetin Meclisi nasıl kapattırırızın peşinde olduğunu ve 14 Haziran Salı günü, sağlıkla ilgili kanun teklifi görüşülürken Genel Kurulu kapattırdığını ifade etti.'Millete hizmet etme gibi düşünceleri yok'Muhalefetin, meclisi kapattırmayı başarı olarak addettiğini söyleyen Karahocagil, "Muhalefet yapan bu partilerin hiçbirinin iktidara gelip, millete hizmet etme gibi düşünceleri yoktur.Bunlar bir oyundur, bunlar bir hesaptır, bunlar bir projedir. Ne ülkenin itibarı umurlarında ne milletin geleceği gibi dertleri var, koltuk-mevki-makam öyle gözlerini bürümüş ki bu yolda HDP ile ortaklıktan zerre çekinmiyorlar" diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1057568304_122:0:1082:720_1920x0_80_0_0_4b3da88cb8f7bcf2793bbdcafe4d48bb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mustafa levent karahocagil, akp, ak parti, muhalefet
AK Partili Karahocagil: Muhalefet partilerinin gözlerini koltuk-mevki-makam bürümüş
20:11 17.06.2022 (güncellendi: 20:14 17.06.2022) Abone ol
AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, muhalefeti hedef aldı. "Muhalefet partilerinin hiçbirinin iktidara gelip millete hizmet etme gibi düşüceleri bulunmuyor" diyen Karahocagil, "Ne ülkenin itibarı umurlarında ne de milletin geleceği gibi dertleri var, koltuk-mevki-makam öyle gözlerini bürümüş" ifadelerini kullandı.
AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Muhalefet partilerine yönelik eleştiride bulunan Karahocagil, vatandaşların, milletvekillerine "Gidin Meclisi açın, bizlerin sorunlarını çözün, bizlere daha rahat, müreffeh bir hayat için istişare edin, kanun çıkarın" diye görev verdiğini söyledi.
Karahocagil, muhalefetin Meclisi nasıl kapattırırızın peşinde olduğunu ve 14 Haziran Salı günü, sağlıkla ilgili kanun teklifi görüşülürken Genel Kurulu kapattırdığını ifade etti.
'Millete hizmet etme gibi düşünceleri yok'
Muhalefetin, meclisi kapattırmayı başarı olarak addettiğini söyleyen Karahocagil, "Muhalefet yapan bu partilerin hiçbirinin iktidara gelip, millete hizmet etme gibi düşünceleri yoktur.
Bunlar bir oyundur, bunlar bir hesaptır, bunlar bir projedir. Ne ülkenin itibarı umurlarında ne milletin geleceği gibi dertleri var, koltuk-mevki-makam öyle gözlerini bürümüş ki bu yolda HDP ile ortaklıktan zerre çekinmiyorlar" diye konuştu.