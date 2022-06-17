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AK Partili Karahocagil: Muhalefet partilerinin gözlerini koltuk-mevki-makam bürümüş
AK Partili Karahocagil: Muhalefet partilerinin gözlerini koltuk-mevki-makam bürümüş
AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, muhalefeti hedef aldı. "Muhalefet partilerinin hiçbirinin iktidara gelip millete hizmet etme gibi... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T20:11+0300
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politika
mustafa levent karahocagil
akp
ak parti
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AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Muhalefet partilerine yönelik eleştiride bulunan Karahocagil, vatandaşların, milletvekillerine "Gidin Meclisi açın, bizlerin sorunlarını çözün, bizlere daha rahat, müreffeh bir hayat için istişare edin, kanun çıkarın" diye görev verdiğini söyledi.Karahocagil, muhalefetin Meclisi nasıl kapattırırızın peşinde olduğunu ve 14 Haziran Salı günü, sağlıkla ilgili kanun teklifi görüşülürken Genel Kurulu kapattırdığını ifade etti.'Millete hizmet etme gibi düşünceleri yok'Muhalefetin, meclisi kapattırmayı başarı olarak addettiğini söyleyen Karahocagil, "Muhalefet yapan bu partilerin hiçbirinin iktidara gelip, millete hizmet etme gibi düşünceleri yoktur.Bunlar bir oyundur, bunlar bir hesaptır, bunlar bir projedir. Ne ülkenin itibarı umurlarında ne milletin geleceği gibi dertleri var, koltuk-mevki-makam öyle gözlerini bürümüş ki bu yolda HDP ile ortaklıktan zerre çekinmiyorlar" diye konuştu.
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mustafa levent karahocagil, akp, ak parti, muhalefet

AK Partili Karahocagil: Muhalefet partilerinin gözlerini koltuk-mevki-makam bürümüş

20:11 17.06.2022 (güncellendi: 20:14 17.06.2022)
© İHAAK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil
AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© İHA
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AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, muhalefeti hedef aldı. "Muhalefet partilerinin hiçbirinin iktidara gelip millete hizmet etme gibi düşüceleri bulunmuyor" diyen Karahocagil, "Ne ülkenin itibarı umurlarında ne de milletin geleceği gibi dertleri var, koltuk-mevki-makam öyle gözlerini bürümüş" ifadelerini kullandı.
AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Muhalefet partilerine yönelik eleştiride bulunan Karahocagil, vatandaşların, milletvekillerine "Gidin Meclisi açın, bizlerin sorunlarını çözün, bizlere daha rahat, müreffeh bir hayat için istişare edin, kanun çıkarın" diye görev verdiğini söyledi.
Karahocagil, muhalefetin Meclisi nasıl kapattırırızın peşinde olduğunu ve 14 Haziran Salı günü, sağlıkla ilgili kanun teklifi görüşülürken Genel Kurulu kapattırdığını ifade etti.

'Millete hizmet etme gibi düşünceleri yok'

Muhalefetin, meclisi kapattırmayı başarı olarak addettiğini söyleyen Karahocagil, "Muhalefet yapan bu partilerin hiçbirinin iktidara gelip, millete hizmet etme gibi düşünceleri yoktur.
Bunlar bir oyundur, bunlar bir hesaptır, bunlar bir projedir. Ne ülkenin itibarı umurlarında ne milletin geleceği gibi dertleri var, koltuk-mevki-makam öyle gözlerini bürümüş ki bu yolda HDP ile ortaklıktan zerre çekinmiyorlar" diye konuştu.
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