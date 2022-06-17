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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar’ın ölümüne ilişkin açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar’ın ölümüne ilişkin açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar’ın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, “Yapılan incelemeler ve otopsi... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T23:21+0300
2022-06-17T23:25+0300
türkiye
ankara cumhuriyet başsavcılığı
ağır ceza mahkemesi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar’ın ölümü nedeniyle bazı medya organlarında yer alan haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220617/agir-ceza-mahkemesi-baskani-sukru-caglar-evinde-olu-bulundu-1057571044.html
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ankara cumhuriyet başsavcılığı, ağır ceza mahkemesi, şükrü çağlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar’ın ölümüne ilişkin açıklama

23:21 17.06.2022 (güncellendi: 23:25 17.06.2022)
© DHAAnkara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar
Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© DHA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar’ın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, “Yapılan incelemeler ve otopsi işlemi sonucunda ilk belirlemelere göre ölümün harici bir nedenden kaynaklanmadığı, şüpheli bir durumun olmadığı anlaşılmıştır” denildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar’ın ölümü nedeniyle bazı medya organlarında yer alan haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar’ın, 17.06.2022 günü saat 16.15 sıralarında ikametinde, yakınları tarafından hareketsiz bir şekilde yatarken görülmesi üzerine durum Yıldızevler Şehit Adnan Kılıçoğlu Polis Merkez Amirliğine ihbar edilmiştir. Olayın Cumhuriyet Başsavcılığımıza iletilmesi akabinde görevlendirilen Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcısı tarafından merhumun ikametinde incelemeler yapılmış, akabinde adli tıp kurumunda otopsi işlemleri tamamlanmıştır. Yapılan incelemeler ve otopsi işlemi sonucunda ilk belirlemelere göre ölümün harici bir nedenden kaynaklanmadığı, şüpheli bir durumun olmadığı anlaşılmıştır. Soruşturma Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle yürütülmektedir."
Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
TÜRKİYE
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar, evinde ölü bulundu
21:29
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