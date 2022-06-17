https://tr.sputniknews.com/20220617/avrupa-komisyonundan-abye-ukraynaya-aday-uye-statusu-verilsin-cagrisi-1057546743.html

AB Komisyonu: Ukrayna'ya aday üye statüsü verilmeli

AB Komisyonu: Ukrayna'ya aday üye statüsü verilmeli

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Brüksel'e Ukrayna'ya aday üye statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi. 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T13:09+0300

2022-06-17T13:09+0300

2022-06-17T13:29+0300

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ab komisyonu

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AB Komisyonu, Brüksel'e Rusya'nın özel askeri operasyonunun devam ettiği Ukrayna'ya 'aday üye' statüsü verilmesini tavsiye etti.Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, "Evet, Ukrayna aday ülke olarak memnuniyetle karşılanmalıdır; bu, iyi işlerin yapıldığı, ancak yapılması gereken önemli işler olduğu anlayışına dayanmaktadır" ifadelerini kullandı.Von der Leyen, "Ukraynalılar, Avrupa rüyası için canını vermeye hazır" diye konuştu.AB Komisyonu, Ukrayna'nın yanı sıra Moldova'ya da aday üye statüsü verilmesi gerektiği görüşünü bildirirken, Gürcistan'ı es geçti.Von der Leyen, Gürcistan'ın belirli koşullar karşılanana kadar aday statüsü alamayacağını belirtti.Komisyon'un teklifi, AB liderleri tarafından önümüzdeki hafta Brüksel'de yapılacak bir zirvede tartışılacak. Katılım müzakerelerini başlatmak için tüm üye ülkelerin oybirliğiyle onay vermesi gerekiyor.

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