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AB Komisyonu: Ukrayna'ya aday üye statüsü verilmeli
AB Komisyonu: Ukrayna'ya aday üye statüsü verilmeli
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Brüksel'e Ukrayna'ya aday üye statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T13:09+0300
2022-06-17T13:09+0300
2022-06-17T13:29+0300
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AB Komisyonu, Brüksel'e Rusya'nın özel askeri operasyonunun devam ettiği Ukrayna'ya 'aday üye' statüsü verilmesini tavsiye etti.Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, "Evet, Ukrayna aday ülke olarak memnuniyetle karşılanmalıdır; bu, iyi işlerin yapıldığı, ancak yapılması gereken önemli işler olduğu anlayışına dayanmaktadır" ifadelerini kullandı.Von der Leyen, "Ukraynalılar, Avrupa rüyası için canını vermeye hazır" diye konuştu.AB Komisyonu, Ukrayna'nın yanı sıra Moldova'ya da aday üye statüsü verilmesi gerektiği görüşünü bildirirken, Gürcistan'ı es geçti.Von der Leyen, Gürcistan'ın belirli koşullar karşılanana kadar aday statüsü alamayacağını belirtti.Komisyon'un teklifi, AB liderleri tarafından önümüzdeki hafta Brüksel'de yapılacak bir zirvede tartışılacak. Katılım müzakerelerini başlatmak için tüm üye ülkelerin oybirliğiyle onay vermesi gerekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220616/ukraynali-buyukelci-baristirici-statusu-karsiliginda-almanya-basbakani-scholzdan-silah-talep-etti-1057518523.html
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AB Komisyonu: Ukrayna'ya aday üye statüsü verilmeli
13:09 17.06.2022 (güncellendi: 13:29 17.06.2022) Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Brüksel'e Ukrayna'ya aday üye statüsü verilmesi yönünde görüş bildirdi.
AB Komisyonu, Brüksel'e Rusya'nın özel askeri operasyonunun devam ettiği Ukrayna'ya 'aday üye' statüsü verilmesini tavsiye etti.
Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, "Evet, Ukrayna aday ülke olarak memnuniyetle karşılanmalıdır; bu, iyi işlerin yapıldığı, ancak yapılması gereken önemli işler olduğu anlayışına dayanmaktadır" ifadelerini kullandı.
Von der Leyen, "Ukraynalılar, Avrupa rüyası için canını vermeye hazır" diye konuştu.
AB Komisyonu, Ukrayna'nın yanı sıra Moldova'ya da aday üye statüsü verilmesi gerektiği görüşünü bildirirken, Gürcistan'ı es geçti.
Von der Leyen, Gürcistan'ın belirli koşullar karşılanana kadar aday statüsü alamayacağını belirtti.
Komisyon'un teklifi, AB liderleri tarafından önümüzdeki hafta Brüksel'de yapılacak bir zirvede tartışılacak. Katılım müzakerelerini başlatmak için tüm üye ülkelerin oybirliğiyle onay vermesi gerekiyor.