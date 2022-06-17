https://tr.sputniknews.com/20220617/aydin-aciklarinda-28-duzensiz-gocmen-yakalandi-1057531116.html
Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında iki lastik botta bulunan toplam 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T01:13+0300
2022-06-17T01:13+0300
2022-06-17T01:13+0300
türkiye
aydın
göçmen
sahil güvenlik
sahil güvenlik komutanlığı
düzensiz göç
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 20 göçmeni, sahil güvenlik botuna alarak kıyıya çıkardı.8 düzensiz göçmen kurtarıldıSahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen bottaki 8 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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aydın, göçmen, sahil güvenlik, sahil güvenlik komutanlığı, düzensiz göç
Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında iki lastik botta bulunan toplam 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 20 göçmeni, sahil güvenlik botuna alarak kıyıya çıkardı.
8 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen bottaki 8 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.