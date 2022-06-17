Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220617/aydinda-saganak-nedeniyle-bazi-evleri-su-basti-iki-otomobil-sele-kapildi-1057534839.html
Aydın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, iki otomobil sele kapıldı
Aydın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, iki otomobil sele kapıldı
Aydın'da meydana gelen sağanakta bazı evlerde su bastı, iki otomobil de suya kapıldı. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T03:21+0300
2022-06-17T03:24+0300
türkiye
aydın
sel
sel felaketi
yağış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1057534927_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_805e0ead1822710cc114886b5b86d276.jpg
Aydın'da Köşk ilçesinin Başçayır ile Kızılcaköy Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Köşk-Başçayır kara yolunda yağıştan dolayı sel ve heyelan meydana geldi, yol ulaşıma kapandı.Kızılcaköy Mahallesi'nde de sele kapılan iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Mahallede su basan 4 evde de hasar oluştu.Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan yağıştan etkilenen bölgelerde inceleme yaptı.Mahallelerde Büyükşehir Belediyesi, Köşk Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220616/aydinda-sele-kapilan-otomobil-15-metrelik-ucurumdan-asagiya-dustu-1057527647.html
türkiye
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1057534927_113:0:761:486_1920x0_80_0_0_7527edf6a26b10e91c44cc4e77bd10f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aydın, sel, sel felaketi, yağış

Aydın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, iki otomobil sele kapıldı

03:21 17.06.2022 (güncellendi: 03:24 17.06.2022)
© AAAydın'da meydana gelen sağanakta bazı evlerde su bastı, iki otomobil de suya kapıldı.
Aydın'da meydana gelen sağanakta bazı evlerde su bastı, iki otomobil de suya kapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Aydın'da meydana gelen sağanakta bazı evlerde su bastı, iki otomobil de suya kapıldı.
Aydın'da Köşk ilçesinin Başçayır ile Kızılcaköy Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Köşk-Başçayır kara yolunda yağıştan dolayı sel ve heyelan meydana geldi, yol ulaşıma kapandı.
Kızılcaköy Mahallesi'nde de sele kapılan iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Mahallede su basan 4 evde de hasar oluştu.
Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan yağıştan etkilenen bölgelerde inceleme yaptı.
Mahallelerde Büyükşehir Belediyesi, Köşk Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.
Sele kapılan araç uçurumdan aşağıya düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
TÜRKİYE
Aydın'da sele kapılan otomobil 15 metrelik uçurumdan aşağıya düştü
Dün, 23:30
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала