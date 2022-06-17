https://tr.sputniknews.com/20220617/aydinda-saganak-nedeniyle-bazi-evleri-su-basti-iki-otomobil-sele-kapildi-1057534839.html

Aydın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, iki otomobil sele kapıldı

Aydın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, iki otomobil sele kapıldı

Aydın'da meydana gelen sağanakta bazı evlerde su bastı, iki otomobil de suya kapıldı. 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T03:21+0300

2022-06-17T03:21+0300

2022-06-17T03:24+0300

türkiye

aydın

sel

sel felaketi

yağış

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Aydın'da Köşk ilçesinin Başçayır ile Kızılcaköy Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Köşk-Başçayır kara yolunda yağıştan dolayı sel ve heyelan meydana geldi, yol ulaşıma kapandı.Kızılcaköy Mahallesi'nde de sele kapılan iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Mahallede su basan 4 evde de hasar oluştu.Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan yağıştan etkilenen bölgelerde inceleme yaptı.Mahallelerde Büyükşehir Belediyesi, Köşk Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220616/aydinda-sele-kapilan-otomobil-15-metrelik-ucurumdan-asagiya-dustu-1057527647.html

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aydın, sel, sel felaketi, yağış