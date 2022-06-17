https://tr.sputniknews.com/20220617/bahceliden-karne-mesaji-cocuklarimizi-milli-kaderimize-yapacaklari-katkiyla-degerlendirmeliyiz-1057567410.html
Bahçeli'den 'karne' mesajı: Çocuklarımızı, milli kaderimize yapacakları katkıyla değerlendirmeliyiz
Bahçeli'den 'karne' mesajı: Çocuklarımızı, milli kaderimize yapacakları katkıyla değerlendirmeliyiz
MHP lideri Bahçeli, "Çocuklarımızı öncelikle karneyle değil, milli kaderimize, istikbaldeki kutlu varlığımıza yapacakları muhtemel ve müstesna katkılarla... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T19:49+0300
2022-06-17T19:49+0300
2022-06-17T19:52+0300
politika
devlet bahçeli
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
öğrenci
karne
mesaj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054111011_0:0:841:474_1920x0_80_0_0_c3b2e6a443511b9cba04e608088f3d1d.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından açıklama yaparak, karnelerini alan öğrencilere tavsiyelerde bulundu.Bahçeli, "Kovid-19 salgınının zorunlu hallerinden dolayı 1,5 yıl boyunca uzaktan yapılan, 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren de yüz yüze aşamaya geçen eğitim ve öğretim hayatımızın 2021-2022 dönemi bugün tamamlanmış ve yaklaşık 18 milyon öğrencimiz karnelerini almışlardır. Ümitlerimizin hazinesi, yarınlarımızın güvencesi sevgili çocuklarımızı, muhterem anne ve babalarını, değerli öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin tatil boyunca hem dinlenmelerini hem de bol bol kitap okumalarını özellikle tavsiye ediyorum" dedi.MHP lideri, karne alan öğrenci ve velilerini de tebrik ederek, şu mesajı paylaştı:"Karnede kırığı olan, bu nedenle mahzun ve mahcup bir yüz hattına gömülen evlatlarımız hiç dert etmesinler, hiç üzülmesinler. Çünkü bugünün zayıfı yarının zafer kapısı, bugünkü kırık yarının başarı kıvılcımıdır. Karneye bakarken, kabiliyet ve karakteri es geçmemek lazımdır. Şayet fırsat verilirse, şayet imkan tanınırsa, şayet önü açılırsa milletimizin her evladı muhteşem işlere imza atacaktır. Çocuklarımızı öncelikle karneyle değil, milli kaderimize, istikbaldeki kutlu varlığımıza yapacakları muhtemel ve müstesna katkılarla değerlendirmeliyiz. Bu vesileyle karnelerini alarak tatili hak eden evlatlarımızı muhabbetle kucaklıyor, ailelerine ve öğretmenlerine selam ediyor, hürmetlerimi sunuyorum."
https://tr.sputniknews.com/20220616/bahceli-universite-sinavi-kaldirilsin-cagrisini-yineledi-1057527000.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054111011_0:0:841:630_1920x0_80_0_0_f3ccf0dac70593a7ba1af833c8b543d7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), öğrenci, karne, mesaj
Bahçeli'den 'karne' mesajı: Çocuklarımızı, milli kaderimize yapacakları katkıyla değerlendirmeliyiz
19:49 17.06.2022 (güncellendi: 19:52 17.06.2022) Abone ol
MHP lideri Bahçeli, "Çocuklarımızı öncelikle karneyle değil, milli kaderimize, istikbaldeki kutlu varlığımıza yapacakları muhtemel ve müstesna katkılarla değerlendirmeliyiz. Karnelerini alarak tatili hak eden evlatlarımızı muhabbetle kucaklıyor, ailelerine ve öğretmenlerine selam ediyor, hürmetlerimi sunuyorum" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından açıklama yaparak, karnelerini alan öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Bahçeli, "Kovid-19 salgınının zorunlu hallerinden dolayı 1,5 yıl boyunca uzaktan yapılan, 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren de yüz yüze aşamaya geçen eğitim ve öğretim hayatımızın 2021-2022 dönemi bugün tamamlanmış ve yaklaşık 18 milyon öğrencimiz karnelerini almışlardır.
Ümitlerimizin hazinesi, yarınlarımızın güvencesi sevgili çocuklarımızı, muhterem anne ve babalarını, değerli öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin tatil boyunca hem dinlenmelerini hem de bol bol kitap okumalarını özellikle tavsiye ediyorum" dedi.
MHP lideri, karne alan öğrenci ve velilerini de tebrik ederek, şu mesajı paylaştı:
"Karnede kırığı olan, bu nedenle mahzun ve mahcup bir yüz hattına gömülen evlatlarımız hiç dert etmesinler, hiç üzülmesinler. Çünkü bugünün zayıfı yarının zafer kapısı, bugünkü kırık yarının başarı kıvılcımıdır. Karneye bakarken, kabiliyet ve karakteri es geçmemek lazımdır. Şayet fırsat verilirse, şayet imkan tanınırsa, şayet önü açılırsa milletimizin her evladı muhteşem işlere imza atacaktır.
Çocuklarımızı öncelikle karneyle değil, milli kaderimize, istikbaldeki kutlu varlığımıza yapacakları muhtemel ve müstesna katkılarla değerlendirmeliyiz. Bu vesileyle karnelerini alarak tatili hak eden evlatlarımızı muhabbetle kucaklıyor, ailelerine ve öğretmenlerine selam ediyor, hürmetlerimi sunuyorum."