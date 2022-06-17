https://tr.sputniknews.com/20220617/bakan-akardan-isvec-ve-finlandiyaya-tepki-nato-icin-tehdit-1057542081.html

Bakan Akar'dan İsveç ve Finlandiya'ya tepki: 'NATO için tehdit'

Bakan Akar'dan İsveç ve Finlandiya'ya tepki: 'NATO için tehdit'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine siyasi, finansal destek sağlaması, silah yardımı yapması, oraların terör yuvasına... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T11:56+0300

2022-06-17T11:56+0300

2022-06-17T11:56+0300

türkiye

hulusi akar

milli savunma bakanı

nato

isveç

finlandiya

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından bir araya geldiği gazetecilerin sorularını yanıtladı.Akar'ın gündeminde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu vardı. "NATO'nun genişlemesini, hassasiyetlerimize gösterilecek saygı oranında önemli buluyoruz" diyen Akar, iki ülkenin teröre verdiği desteğe vurgu yaptı.Akar şunları kaydetti:'En büyük mücadele terör ile'NATO'nun, en büyük mücadele alanı terörizm olan bir güvenlik örgütü olduğunu söyleyen Akar, "NATO'nun kuruluş ilkeleri, bölgesel ve küresel istikrar ve güvenlik için her türlü terör örgütü ile mücadeleyi gerektiriyor. Bu konuda iş birliği ve dayanışmayı şart koşuyor" diye konuştu.Kırmızı hat nasıl işleyecek?Tahıl başta olmak üzere çeşitli yiyecek maddeleri ile yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından sevkine yönelik var olan ciddi problemlerin çözümü için çalıştıklarını belirten Akar, şu açıklamalarda bulundu:"Kırmızı hat denilen şey bu ve sürekli kullanılıyor" diyen Akar, şöyle devam etti:Tüm bu çalışmalar yapılırken Montrö Sözleşmesi'nin aşındırılmamasının önemine vurgu yapan Akar, "Bölgesel sahiplik ilkesi, kıyısı olan ülkelerin duruma hakim olması kapsamında buradaki dengenin bozulmamasını istiyoruz. Burada denge bozulursa olayların kontrolden çıkma olasılığı çok yüksek. Karadeniz'i bir rekabet ortamına dönüştürmeyelim." dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220615/tahil-krizinin-cozumu-icin-kirmizi-hat-kuruldu-1057455456.html

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hulusi akar, milli savunma bakanı, nato, isveç, finlandiya