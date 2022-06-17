https://tr.sputniknews.com/20220617/bakan-karaismailoglu-turkiyeye-cag-atlatan-projeler-seckinlerin-degil-milletin-1057555177.html

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'ye çağ atlatan projeler seçkinlerin değil milletin

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'ye çağ atlatan projeler seçkinlerin değil milletin

Bakan Karaismailoğlu, "Devlet aklıyla geliştirdiğimiz projelerimizi milletimizin hizmetine sunuyoruz. Artık Türkiye bir avuç insan için kalkınanların ülkesi... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T15:37+0300

2022-06-17T15:37+0300

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adil karaismailoğlu

türkiye

ak parti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldak'tan Filyos Limanı'na ve Çaycuma'dan Bartın'a kadar uzanan yol projelerindeki şantiyelerde incelemede bulundu. Bakan Karaismailoğlu, yatırımlara devam ettiklerini belirterek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'nin doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi demeden yatırımlarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. 2003 yılında başlattığımız kara, hava, demir, deniz yolu ve haberleşme hamleleri sayesinde cumhuriyetimizin 100'üncü yılının eşiğindeki ülkemizi ulaşım ve haberleşmede bölgesinde lider, dünyada da önemli bir kavşak noktası haline getirdik" diye konuştu.Karaismailoğlu, şöyle devam etti:Kilimli-Çatalağzı yolu şantiyesinde çalışmalarla ilgili bilgi de alan Bakan Karaismailoğlu, direksiyon başına geçerek, cuma namazı kılmak için Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı tünelleri ve köprülü kavşağını kullanıp, Uzunmehmet Camii'ne gitti.

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adil karaismailoğlu, ak parti