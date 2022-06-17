https://tr.sputniknews.com/20220617/bakan-koca-hemsirelerimize-verilen-soz-daha-da-ileri-goturuldu-1057570607.html
Bakan Koca: Hemşirelerimize verilen söz daha da ileri götürüldü
Bakan Koca: Hemşirelerimize verilen söz daha da ileri götürüldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hemşirelerimize verilen söz daha da ileri götürüldü. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile vaat edilen iyileştirme tüm lisans... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T21:22+0300
2022-06-17T21:22+0300
2022-06-17T21:23+0300
türkiye
fahrettin koca
sağlık
sağlık çalışanı
açıklama
hemşire
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sağlık çalışanları hakkında açıklamalarda bulundu.Bakan Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:“Devlet, sağlıkta şiddet suçlarına karşı çıkardığı yasayı sağlık çalışanlarının tamamı için çıkardı. Yoksa farkında değil miyiz? Devlet, hekimine haksız yere tazminat ödetmediği gibi ilgili hiçbir personeline de ödetmiyor. Yoksa farkında değil miyiz?Hemşirelerimize verilen söz daha da ileri götürüldü. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile vadedilen iyileştirme tüm lisans mezunlarını kapsıyor. Toplu sözleşme ile hekimler hariç, bütün sağlık çalışanlarının sabit ek ödemesi artırıldı. Tüm sağlık çalışanlarının sabit ek ödemesi merkezi yönetim bütçesine aktarıldı.”
https://tr.sputniknews.com/20220616/saglik-calisanlarinin-mali-haklarinin-iyilestirilmesini-iceren-kanun-teklifi-tbmmde-kabul-edildi-1057524034.html
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fahrettin koca, sağlık, sağlık çalışanı, açıklama, hemşire
Bakan Koca: Hemşirelerimize verilen söz daha da ileri götürüldü
21:22 17.06.2022 (güncellendi: 21:23 17.06.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hemşirelerimize verilen söz daha da ileri götürüldü. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile vaat edilen iyileştirme tüm lisans mezunlarını kapsıyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sağlık çalışanları hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Devlet, sağlıkta şiddet suçlarına karşı çıkardığı yasayı sağlık çalışanlarının tamamı için çıkardı. Yoksa farkında değil miyiz? Devlet, hekimine haksız yere tazminat ödetmediği gibi ilgili hiçbir personeline de ödetmiyor. Yoksa farkında değil miyiz?
Hemşirelerimize verilen söz daha da ileri götürüldü. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile vadedilen iyileştirme tüm lisans mezunlarını kapsıyor. Toplu sözleşme ile hekimler hariç, bütün sağlık çalışanlarının sabit ek ödemesi artırıldı. Tüm sağlık çalışanlarının sabit ek ödemesi merkezi yönetim bütçesine aktarıldı.”