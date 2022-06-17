https://tr.sputniknews.com/20220617/bakan-nebati-gese-talep-cok-iyi-durumda-1057543076.html
Bakan Nebati: GES'e talep çok iyi durumda
Bakan Nebati: GES'e talep çok iyi durumda
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Gelire Endeksli Senetler'e talebin çok iyi durumda olduğunu söyledi. Nebati ''Mali disiplinden vazgeçmeden vatandaşlarımızı... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T12:18+0300
2022-06-17T12:18+0300
2022-06-17T12:18+0300
ekonomi
nureddin nebati
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması’nda konuştu. Nebati, 15 Haziran'da talep toplanmaya başlayan Gelire Endeksli Senetler'e talebin çok iyi durumda olduğunu söyledi.Nebati ''Mali disiplinden vazgeçmeden vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz'' dedi
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MIA „Rosiya Segodnya“
nureddin nebati
Bakan Nebati: GES'e talep çok iyi durumda
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Gelire Endeksli Senetler'e talebin çok iyi durumda olduğunu söyledi. Nebati ''Mali disiplinden vazgeçmeden vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz'' dedi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması’nda konuştu. Nebati, 15 Haziran'da talep toplanmaya başlayan Gelire Endeksli Senetler'e talebin çok iyi durumda olduğunu söyledi.
Nebati ''Mali disiplinden vazgeçmeden vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz'' dedi