https://tr.sputniknews.com/20220617/bakan-nebati-gese-talep-cok-iyi-durumda-1057543076.html

Bakan Nebati: GES'e talep çok iyi durumda

Bakan Nebati: GES'e talep çok iyi durumda

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Gelire Endeksli Senetler'e talebin çok iyi durumda olduğunu söyledi. Nebati ''Mali disiplinden vazgeçmeden vatandaşlarımızı... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T12:18+0300

2022-06-17T12:18+0300

2022-06-17T12:18+0300

ekonomi

nureddin nebati

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması’nda konuştu. Nebati, 15 Haziran'da talep toplanmaya başlayan Gelire Endeksli Senetler'e talebin çok iyi durumda olduğunu söyledi.Nebati ''Mali disiplinden vazgeçmeden vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz'' dedi

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nureddin nebati