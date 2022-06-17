https://tr.sputniknews.com/20220617/belcika-hukumeti-4-gun-calisma-ve-mesai-disinda-mesajlara-bakmama-hakkinda-anlasti-1057563485.html
Belçika hükümeti, 4 gün çalışma ve mesai dışında mesajlara bakmama hakkında anlaştı
Belçika hükümeti, 4 gün çalışma ve mesai dışında mesajlara bakmama hakkında anlaştı
Belçika'daki koalisyon hükümetini oluşturan partiler, günlük iş saatlerini artırarak haftada 4 gün çalışma ve mesai saatleri dışında mesajlara ve e-postalara... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T17:41+0300
2022-06-17T17:41+0300
2022-06-17T17:47+0300
yaşam
mesai
belçika
iş
çalışma süresi
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Anlaşmayla daha önce de kabul gören ve çalışanlara iş saatlerini günlük 10 saate çıkararak haftada 4 gün çalışma imkanı veren teklif üzerinde nihai uzlaşı sağlanmış oldu.Uzlaşılan bir diğer konu da mesai saatleri dışında çalışanların kendilerine iş yeri tarafından gönderilen e-posta ve internet mesajları gibi bildirimlere karşılık vermeme hakkı oldu.Hükümetin iş gücü reform paketinde ayrıca istihdamın 2030'da yüzde 80'e çıkarılması hedefine yönelik bazı düzenlemeler de yer aldı.Bu kapsamda internetten satış uygulamaları için çalışanların haklarının artırılması, çalışanların ilave eğitim hakkı, e-ticaret alanında çalışanlara gece çalışması gibi esnek mesai hakkı gibi yenilikler de reform paketinde bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210705/izlandada-haftada-4-gun-calisma-denemesi-uretkenlik-ve-refah-artti-1044893037.html
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mesai, belçika, iş, çalışma süresi
Belçika hükümeti, 4 gün çalışma ve mesai dışında mesajlara bakmama hakkında anlaştı
17:41 17.06.2022 (güncellendi: 17:47 17.06.2022) Abone ol
Belçika'daki koalisyon hükümetini oluşturan partiler, günlük iş saatlerini artırarak haftada 4 gün çalışma ve mesai saatleri dışında mesajlara ve e-postalara bakmama hakkı gibi konularda anlaşma sağladı.
Anlaşmayla daha önce de kabul gören ve çalışanlara iş saatlerini günlük 10 saate çıkararak haftada 4 gün çalışma imkanı veren teklif üzerinde nihai uzlaşı sağlanmış oldu.
Uzlaşılan bir diğer konu da mesai saatleri dışında çalışanların kendilerine iş yeri tarafından gönderilen e-posta ve internet mesajları gibi bildirimlere karşılık vermeme hakkı oldu.
Hükümetin iş gücü reform paketinde ayrıca istihdamın 2030'da yüzde 80'e çıkarılması hedefine yönelik bazı düzenlemeler de yer aldı.
Bu kapsamda internetten satış uygulamaları için çalışanların haklarının artırılması, çalışanların ilave eğitim hakkı, e-ticaret alanında çalışanlara gece çalışması gibi esnek mesai hakkı gibi yenilikler de reform paketinde bulunuyor.