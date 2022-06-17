https://tr.sputniknews.com/20220617/belcika-hukumeti-4-gun-calisma-ve-mesai-disinda-mesajlara-bakmama-hakkinda-anlasti-1057563485.html

Belçika hükümeti, 4 gün çalışma ve mesai dışında mesajlara bakmama hakkında anlaştı

Belçika hükümeti, 4 gün çalışma ve mesai dışında mesajlara bakmama hakkında anlaştı

Belçika'daki koalisyon hükümetini oluşturan partiler, günlük iş saatlerini artırarak haftada 4 gün çalışma ve mesai saatleri dışında mesajlara ve e-postalara... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T17:41+0300

2022-06-17T17:41+0300

2022-06-17T17:47+0300

yaşam

mesai

belçika

iş

çalışma süresi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0f/1043032878_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_cf55b7815b527326aebb13e14fffbf73.jpg

Anlaşmayla daha önce de kabul gören ve çalışanlara iş saatlerini günlük 10 saate çıkararak haftada 4 gün çalışma imkanı veren teklif üzerinde nihai uzlaşı sağlanmış oldu.Uzlaşılan bir diğer konu da mesai saatleri dışında çalışanların kendilerine iş yeri tarafından gönderilen e-posta ve internet mesajları gibi bildirimlere karşılık vermeme hakkı oldu.Hükümetin iş gücü reform paketinde ayrıca istihdamın 2030'da yüzde 80'e çıkarılması hedefine yönelik bazı düzenlemeler de yer aldı.Bu kapsamda internetten satış uygulamaları için çalışanların haklarının artırılması, çalışanların ilave eğitim hakkı, e-ticaret alanında çalışanlara gece çalışması gibi esnek mesai hakkı gibi yenilikler de reform paketinde bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20210705/izlandada-haftada-4-gun-calisma-denemesi-uretkenlik-ve-refah-artti-1044893037.html

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mesai, belçika, iş, çalışma süresi