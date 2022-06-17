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Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini açıkladı
Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini açıkladı
Beşiktaş Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını açıkladı. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T19:34+0300
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Romain Saiss’in ardından Portekizli futbolcu Gedson Fernandes’i kadrosuna kattığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, transferi sosyal medya hesaplarından Fernandes’in “Önümüzdeki haftayı bekleyin” mesajını verdiği bir video ile paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220615/romain-saiss-besiktas-icin-istanbulda-1057434402.html
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beşiktaş, gedson fernandes, transfer, twitter , süper lig

Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini açıkladı

19:34 17.06.2022
© AAGedson Fernandes
Gedson Fernandes - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© AA
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Beşiktaş Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Romain Saiss’in ardından Portekizli futbolcu Gedson Fernandes’i kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüp, transferi sosyal medya hesaplarından Fernandes’in “Önümüzdeki haftayı bekleyin” mesajını verdiği bir video ile paylaştı.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Faslı stoper Romain Saiss, İstanbul'a geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
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Romain Saiss, Beşiktaş için İstanbul'da
15 Haziran , 01:01
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