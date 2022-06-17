https://tr.sputniknews.com/20220617/besiktas-gedson-fernandes-transferini-acikladi-1057567084.html
Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini açıkladı
Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini açıkladı
Beşiktaş Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını açıkladı. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T19:34+0300
2022-06-17T19:34+0300
2022-06-17T19:34+0300
spor
beşiktaş
gedson fernandes
transfer
twitter
süper lig
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Romain Saiss’in ardından Portekizli futbolcu Gedson Fernandes’i kadrosuna kattığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, transferi sosyal medya hesaplarından Fernandes’in “Önümüzdeki haftayı bekleyin” mesajını verdiği bir video ile paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220615/romain-saiss-besiktas-icin-istanbulda-1057434402.html
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beşiktaş, gedson fernandes, transfer, twitter , süper lig
Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini açıkladı
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Beşiktaş Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Romain Saiss’in ardından Portekizli futbolcu Gedson Fernandes’i kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüp, transferi sosyal medya hesaplarından Fernandes’in “Önümüzdeki haftayı bekleyin” mesajını verdiği bir video ile paylaştı.