https://tr.sputniknews.com/20220617/bill-gatesten-komplo-teorilerine-gondermeli-espiri-galiba-sonunda-mikrociplerimiz-bitti-1057550788.html
Bill Gates'ten komplo teorilerine göndermeli espiri: Galiba sonunda mikroçiplerimiz bitti
Bill Gates'ten komplo teorilerine göndermeli espiri: Galiba sonunda mikroçiplerimiz bitti
Koronavirüs salgını boyunca en yaygın komplo teorilerinden biriyle anılan ve aşıların içerisine mikroçip yerleştirerek insanları dijital ortamda takip ve... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T14:18+0300
2022-06-17T14:18+0300
2022-06-17T14:18+0300
yaşam
microsoft
bill gates
mikroçip
koronavirüs aşısı
komplo teorisi
internet explorer
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Teknoloji dünyasının unutulmazları arasında yer alan tarayıcı Internet Explorer'ın hizmet verdiği 27 yılın ardından tarihe karışıyor olmasıyla ilgili bir paylaşıma Microsoft'un kurucu CEO'su Bill Gates'ten yanıt geldi.Komedi programı The Daily Show, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Bill Gates'in koronavirüs aşılarını insanlara çip yerleştirmek için kullandığı yönündeki komplo teorilerine gönderme yaparak şu ifadelere yer verdi:Gates, paylaşıma verdiği yanıtında ise mikroçip komplo teorileriyle şöyle alay etti:
https://tr.sputniknews.com/20220615/sira-microsoft-edgede-internet-explorer-27-yilin-ardindan-emekli-oldu-1057464224.html
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microsoft, bill gates, mikroçip, koronavirüs aşısı, komplo teorisi, internet explorer
Bill Gates'ten komplo teorilerine göndermeli espiri: Galiba sonunda mikroçiplerimiz bitti
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Koronavirüs salgını boyunca en yaygın komplo teorilerinden biriyle anılan ve aşıların içerisine mikroçip yerleştirerek insanları dijital ortamda takip ve kontrol etmeyi amaçladığı iddia edilen Microsoft kurucusu Bill Gates, komplo teorilerine espirili bir dille yanıt verdi.
Teknoloji dünyasının unutulmazları arasında yer alan tarayıcı Internet Explorer'ın hizmet verdiği 27 yılın ardından tarihe karışıyor olmasıyla ilgili bir paylaşıma Microsoft'un kurucu CEO'su Bill Gates'ten yanıt geldi.
Komedi programı The Daily Show, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Bill Gates'in koronavirüs aşılarını insanlara çip yerleştirmek için kullandığı yönündeki komplo teorilerine gönderme yaparak şu ifadelere yer verdi:
"Bill Gates herkesi aşı olmaya teşvik etti ve bir yıl sonra Internet Explorer öldü. Bu bir tesadüf mü???"
Gates, paylaşıma verdiği yanıtında ise mikroçip komplo teorileriyle şöyle alay etti:
"Galiba sonunda mikroçiplerimiz bitti."