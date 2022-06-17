https://tr.sputniknews.com/20220617/bill-gatesten-komplo-teorilerine-gondermeli-espiri-galiba-sonunda-mikrociplerimiz-bitti-1057550788.html

Bill Gates'ten komplo teorilerine göndermeli espiri: Galiba sonunda mikroçiplerimiz bitti

Bill Gates'ten komplo teorilerine göndermeli espiri: Galiba sonunda mikroçiplerimiz bitti

Koronavirüs salgını boyunca en yaygın komplo teorilerinden biriyle anılan ve aşıların içerisine mikroçip yerleştirerek insanları dijital ortamda takip ve... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T14:18+0300

2022-06-17T14:18+0300

2022-06-17T14:18+0300

yaşam

microsoft

bill gates

mikroçip

koronavirüs aşısı

komplo teorisi

internet explorer

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Teknoloji dünyasının unutulmazları arasında yer alan tarayıcı Internet Explorer'ın hizmet verdiği 27 yılın ardından tarihe karışıyor olmasıyla ilgili bir paylaşıma Microsoft'un kurucu CEO'su Bill Gates'ten yanıt geldi.Komedi programı The Daily Show, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Bill Gates'in koronavirüs aşılarını insanlara çip yerleştirmek için kullandığı yönündeki komplo teorilerine gönderme yaparak şu ifadelere yer verdi:Gates, paylaşıma verdiği yanıtında ise mikroçip komplo teorileriyle şöyle alay etti:

https://tr.sputniknews.com/20220615/sira-microsoft-edgede-internet-explorer-27-yilin-ardindan-emekli-oldu-1057464224.html

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microsoft, bill gates, mikroçip, koronavirüs aşısı, komplo teorisi, internet explorer