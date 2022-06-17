https://tr.sputniknews.com/20220617/bolu-dagi-tunelinin-istanbul-yonu-trafige-acildi-1057542967.html
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe açıldı
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe açıldı
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki viyadüklerde derz değişimi çalışmalarının tamamlanmasıyla TEM Otoyolu, 32 gün sonra trafiğe açıldı. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T12:14+0300
2022-06-17T12:14+0300
2022-06-17T12:16+0300
bolu dağı tüneli
türkiye
istanbul
trafik
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Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı Tüneli'nde İstanbul yönündeki viyadüklerde, genleşme derzi değişimi çalışması 16 Mayıs'ta başladı. Çalışmalarda Abant ile Kaynaşlı gişeleri arası İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. Bu süre boyunca TEM'in İstanbul yönündeki araç trafiği, D-100 yolu Bolu Dağı geçişine yönlendirildi. Abant Gişeleri'nden çıkış yapan araçlar, D-100 yolu Bolu Dağı geçişini kullandıktan sonra Kaynaşlı Gişeleri'nden yeniden TEM Otoyolu'na bağlandı.Çalışmaların tamamlanmasıyla TEM'in İstanbul yönü 32 gün sonra yeniden ulaşıma açıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220512/bolu-dagi-tunelinin-istanbul-yonu-35-gun-trafige-kapatilacak-1056308894.html
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bolu dağı tüneli, istanbul, trafik
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe açıldı
12:14 17.06.2022 (güncellendi: 12:16 17.06.2022) Abone ol
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki viyadüklerde derz değişimi çalışmalarının tamamlanmasıyla TEM Otoyolu, 32 gün sonra trafiğe açıldı.
Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı Tüneli'nde İstanbul yönündeki viyadüklerde, genleşme derzi değişimi çalışması 16 Mayıs'ta başladı.
Çalışmalarda Abant ile Kaynaşlı gişeleri arası İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. Bu süre boyunca TEM'in İstanbul yönündeki araç trafiği, D-100 yolu Bolu Dağı geçişine yönlendirildi. Abant Gişeleri'nden çıkış yapan araçlar, D-100 yolu Bolu Dağı geçişini kullandıktan sonra Kaynaşlı Gişeleri'nden yeniden TEM Otoyolu'na bağlandı.
Çalışmaların tamamlanmasıyla TEM'in İstanbul yönü 32 gün sonra yeniden ulaşıma açıldı.