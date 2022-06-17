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Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe açıldı
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe açıldı
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki viyadüklerde derz değişimi çalışmalarının tamamlanmasıyla TEM Otoyolu, 32 gün sonra trafiğe açıldı. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
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bolu dağı tüneli
türkiye
istanbul
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Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı Tüneli'nde İstanbul yönündeki viyadüklerde, genleşme derzi değişimi çalışması 16 Mayıs'ta başladı. Çalışmalarda Abant ile Kaynaşlı gişeleri arası İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. Bu süre boyunca TEM'in İstanbul yönündeki araç trafiği, D-100 yolu Bolu Dağı geçişine yönlendirildi. Abant Gişeleri'nden çıkış yapan araçlar, D-100 yolu Bolu Dağı geçişini kullandıktan sonra Kaynaşlı Gişeleri'nden yeniden TEM Otoyolu'na bağlandı.Çalışmaların tamamlanmasıyla TEM'in İstanbul yönü 32 gün sonra yeniden ulaşıma açıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220512/bolu-dagi-tunelinin-istanbul-yonu-35-gun-trafige-kapatilacak-1056308894.html
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bolu dağı tüneli, istanbul, trafik

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe açıldı

12:14 17.06.2022 (güncellendi: 12:16 17.06.2022)
© DHABolu Batı gişeleri
Bolu Batı gişeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© DHA
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Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki viyadüklerde derz değişimi çalışmalarının tamamlanmasıyla TEM Otoyolu, 32 gün sonra trafiğe açıldı.
Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı Tüneli'nde İstanbul yönündeki viyadüklerde, genleşme derzi değişimi çalışması 16 Mayıs'ta başladı.
Çalışmalarda Abant ile Kaynaşlı gişeleri arası İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. Bu süre boyunca TEM'in İstanbul yönündeki araç trafiği, D-100 yolu Bolu Dağı geçişine yönlendirildi. Abant Gişeleri'nden çıkış yapan araçlar, D-100 yolu Bolu Dağı geçişini kullandıktan sonra Kaynaşlı Gişeleri'nden yeniden TEM Otoyolu'na bağlandı.
Çalışmaların tamamlanmasıyla TEM'in İstanbul yönü 32 gün sonra yeniden ulaşıma açıldı.
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
TÜRKİYE
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak
12 Mayıs, 13:50
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