https://tr.sputniknews.com/20220617/calisan-kadinlar-icin-duzenleme-dogum-borclanmasi-genisletilecek-1057546062.html

Çalışan kadınlar için düzenleme: Doğum borçlanması genişletilecek

Çalışan kadınlar için düzenleme: Doğum borçlanması genişletilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ‘doğum borçlanmasını' genişletecek. Böylece doğum nedeniyle çalışma hayatından uzak kalan kadınlara geriye dönük prim... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T13:03+0300

2022-06-17T13:03+0300

2022-06-17T13:03+0300

türkiye

doğum

borç

borç limiti

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Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kadınlardan gelen itirazlar üzerine ‘doğum borçlanması’nda düzenlemeye gitti. Çalışmalardan sonra doğum nedeniyle işi bırakmak zorunda kalan kadınlara geriye dönük prim ödenebilecek. Bu haktan yararlanmak için de doğum öncesi sigortalı olmak gerekmeyecek.Doğumdan önce sigortası olmayan kadınların doğum borçlanmasını engelleyen düzenlemeye kadınlar itiraz etmişti. Sendikalar ve kadın örgütleri askerlik borçlanmasında erkeklerin askere gitmeden önce sigortalı olup olmadığına bakılmamasını çifte standart olarak nitelemişti.

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doğum, borç, borç limiti