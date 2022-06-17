CANLI | Euro Bölgesi'nde enflasyon mayısta zirve yaptı

NATO Zirvesi'nde 10 bin güvenlik personeli görev alacak

İspanya'nın başkenti Madrid'de 28-30 Haziran tarihinde yapılacak NATO Zirvesi'nde, ülke tarihinde bu zamana kadar yapılan uluslararası toplantılardaki en büyük güvenlik önlemi alınarak, 10 bin polis ve askerin görev yapacağı bildirildi.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği NATO Zirvesi'ne NATO üyesi 30 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının yanı sıra 'partner ülkeler' adı altında Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore, ittifak içinde yer almayan AB üyesi ülkelerle üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya da üst düzey temsilciyle katılacak.