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CANLI | Putin: Bu yıl Çin'le ticaret hacminde rekor kıracağız
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220617/canli--euro-bolgesinde-enflasyon-mayista-zirve-yapti-1057559278.html
CANLI | Euro Bölgesi'nde enflasyon mayısta zirve yaptı
CANLI | Euro Bölgesi'nde enflasyon mayısta zirve yaptı
Euro Bölgesi'nde mayısta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8.1'e ulaştı. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T16:49+0300
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna
donbass
askeri operasyon
lugansk
donetsk
vladimir putin
yaptırım
avrupa birliği
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rusya, ukrayna, donbass, askeri operasyon, lugansk, donetsk, vladimir putin, yaptırım, avrupa birliği, новый онлайн для белой редактуры, vladimir zelenskiy
Euro - banknot - Sputnik Türkiye

CANLI | Euro Bölgesi'nde enflasyon mayısta zirve yaptı

16:49 17.06.2022
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Euro Bölgesi'nde mayısta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8.1'e ulaştı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl 25. kez düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) ana oturumunda yaptığı açıklamada, "Tek kutuplu dünya düzeni dönemi, her türlü araçla onu kurtarma çabalarına rağmen sona erdi" dedi.
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Suriye’ye ‘büyük bir zevkle’ tahıl tedarik etmeye hazır olduklarını belirtti.
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle Rusya ve Belarus ile işbirliğini sonlandırma kararı aldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev’in 1 Temmuz’dan itibaren Rusya vatandaşlarına vize rejimi uygulayacağını bildirdi.
İtalya'da bu yıl 66'ıncısı düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı Stefania adlı şarkısıyla Ukrayna'yı temsil eden Kaluş Orkestra grubu kazandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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16:47 17.06.2022
Euro Bölgesi'nde enflasyon mayısta zirve yaptı
Euro Bölgesi'nde mayısta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8.1'e ulaştı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin yıllık enflasyon verilerini yayımladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde nisanda yüzde 7.4 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 8.1'e çıktı.
AB'de de nisan ayında yüzde 8.1 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 8.8 olarak tespit edildi.
Söz konusu enflasyon oranı geçen yılın mayıs ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 2, AB'de ise yüzde 2.3 seviyesinde ölçülmüştü.
16:45 17.06.2022
NATO Zirvesi'nde 10 bin güvenlik personeli görev alacak
İspanya'nın başkenti Madrid'de 28-30 Haziran tarihinde yapılacak NATO Zirvesi'nde, ülke tarihinde bu zamana kadar yapılan uluslararası toplantılardaki en büyük güvenlik önlemi alınarak, 10 bin polis ve askerin görev yapacağı bildirildi.
Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği NATO Zirvesi'ne NATO üyesi 30 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının yanı sıra 'partner ülkeler' adı altında Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore, ittifak içinde yer almayan AB üyesi ülkelerle üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya da üst düzey temsilciyle katılacak.
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