CANLI | Euro Bölgesi'nde enflasyon mayısta zirve yaptı

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl 25. kez düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) ana oturumunda yaptığı açıklamada, "Tek kutuplu dünya düzeni dönemi, her türlü araçla onu kurtarma çabalarına rağmen sona erdi" dedi.
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Suriye’ye ‘büyük bir zevkle’ tahıl tedarik etmeye hazır olduklarını belirtti.
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle Rusya ve Belarus ile işbirliğini sonlandırma kararı aldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev’in 1 Temmuz’dan itibaren Rusya vatandaşlarına vize rejimi uygulayacağını bildirdi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: