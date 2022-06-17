CANLI | Macron: Batı ülkeleri, Ukrayna’ya tank ve savaş uçağı vermeme konusunda anlaştı

Ukrayna’da, yerel gazetecilerle konuşan Macron, “Gayri resmi anlaşmadan bahsediyorsunuz ama bu, NATO partnerlerinin neredeyse resmi duruşu. Ukrayna’ya kendini savunma konusunda yardım ediyoruz ama Rusya’yla savaşa girmiyoruz. Bu nedenle, taarruz uçakları veya tanklar gibi belirli silahları tedarik etmeme konusunda anlaştık” ifadesini kullandı.

Macron, Ukrayna yönetiminin, bu anlaşmadan haberdar olduğunu söyledi.