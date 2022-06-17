CANLI | Macron: Batı ülkeleri, Ukrayna’ya tank ve savaş uçağı vermeme konusunda anlaştı

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı ülkelerinin, Ukrayna’ya tank ve savaş uçakları dahil bazı silah türlerini vermeme konusunda anlaştığını söyledi. Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın DHC’yi tanıma sürecini resmi olarak başlattığını duyurduğunu belirtti.
07:19 17.06.2022
Avustralya TV kanalı 9News'in Ukrayna Büyükelçiliği'ne dayandırdığı haberine göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'den Kiev'i ziyaret etmesi için bir davet aldı ve bu ayın sonunda bir ziyarette bulunmayı planladığını bildirdi.
06:28 17.06.2022
Ukrayna, Krasny Luch'ta Tochka-U füzesi ateşledi
LHC Rusya Büyükelçisi Rodion Miroshnik, Tochka-U füze saldırısı nedeniyle Krasny Luch kentindeki bir fabrikada büyük bir yangın çıktığını söyledi.
06:25 17.06.2022
Ukrayna’da, yerel gazetecilerle konuşan Macron, “Gayri resmi anlaşmadan bahsediyorsunuz ama bu, NATO partnerlerinin neredeyse resmi duruşu. Ukrayna’ya kendini savunma konusunda yardım ediyoruz ama Rusya’yla savaşa girmiyoruz. Bu nedenle, taarruz uçakları veya tanklar gibi belirli silahları tedarik etmeme konusunda anlaştık” ifadesini kullandı.
Macron, Ukrayna yönetiminin, bu anlaşmadan haberdar olduğunu söyledi.
06:24 17.06.2022
DHC lideri Puşilin: Esad, DHC’yi tanıma sürecini başlattı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın DHC’yi tanıma sürecini resmi olarak başlattığını duyurduğunu belirtti.
Puşilin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, DHC heyetinin Suriye’nin başkenti Şam’da Esad tarafından kabul edildiğini belirterek, “Suriye Devlet Başkanı, görüşme sırasında, cumhuriyeti tanıma sürecinin resmi olarak başladığını duyurdu. Bizim açımızdan her alanda tam kapsamlı ilişkilere hazırız” diye yazdı.