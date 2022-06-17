https://tr.sputniknews.com/20220617/cern-rusya-ve-belarus-ile-isbirligine-son-veriyor-1057555600.html

CERN, Rusya ve Belarus ile işbirliğine son veriyor

CERN, Rusya ve Belarus ile işbirliğine son veriyor

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle Rusya ve Belarus ile işbirliğini sonlandırma kararı aldı. 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T15:44+0300

2022-06-17T15:44+0300

2022-06-17T15:44+0300

ukrayna krizi

işbirliği

cern

rusya

belarus

anlaşma

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CERN'den yapılan açıklamada, kurumun karar alma organının Ukrayna'daki durumla ilgili olarak Rusya ve Belarus ile imzalanan ve 2024'te sona erecek olan anlaşmaların yenilenmeyeceği belirtildi.Açıklamada, "CERN, Rusya Federasyonu ve Belarus Cumhuriyeti ile uluslararası işbirliği anlaşmalarını, 2024'teki bitiş tarihlerinde sona erdirmeyi planlıyor" ifadelerine yer verildi.Durumun dikkatle izlenmeye devam edileceği kaydedilen açıklamada, kurumun Ukrayna'daki gelişmeler ışığında yeni kararlar almaya hazır olduğu kaydedildi.

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işbirliği, cern, rusya, belarus, anlaşma