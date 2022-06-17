https://tr.sputniknews.com/20220617/cern-rusya-ve-belarus-ile-isbirligine-son-veriyor-1057555600.html
CERN, Rusya ve Belarus ile işbirliğine son veriyor
CERN, Rusya ve Belarus ile işbirliğine son veriyor
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle Rusya ve Belarus ile işbirliğini sonlandırma kararı aldı. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T15:44+0300
2022-06-17T15:44+0300
2022-06-17T15:44+0300
ukrayna krizi
işbirliği
cern
rusya
belarus
anlaşma
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CERN'den yapılan açıklamada, kurumun karar alma organının Ukrayna'daki durumla ilgili olarak Rusya ve Belarus ile imzalanan ve 2024'te sona erecek olan anlaşmaların yenilenmeyeceği belirtildi.Açıklamada, "CERN, Rusya Federasyonu ve Belarus Cumhuriyeti ile uluslararası işbirliği anlaşmalarını, 2024'teki bitiş tarihlerinde sona erdirmeyi planlıyor" ifadelerine yer verildi.Durumun dikkatle izlenmeye devam edileceği kaydedilen açıklamada, kurumun Ukrayna'daki gelişmeler ışığında yeni kararlar almaya hazır olduğu kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220614/peskov-bircok-batili-sirket-ilk-firsatta-rusyaya-donmeye-hazir--1057402393.html
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işbirliği, cern, rusya, belarus, anlaşma
CERN, Rusya ve Belarus ile işbirliğine son veriyor
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Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle Rusya ve Belarus ile işbirliğini sonlandırma kararı aldı.
CERN'den yapılan açıklamada, kurumun karar alma organının Ukrayna'daki durumla ilgili olarak Rusya ve Belarus ile imzalanan ve 2024'te sona erecek olan anlaşmaların yenilenmeyeceği belirtildi.
Açıklamada, "CERN, Rusya Federasyonu ve Belarus Cumhuriyeti ile uluslararası işbirliği anlaşmalarını, 2024'teki bitiş tarihlerinde sona erdirmeyi planlıyor" ifadelerine yer verildi.
Durumun dikkatle izlenmeye devam edileceği kaydedilen açıklamada, kurumun Ukrayna'daki gelişmeler ışığında yeni kararlar almaya hazır olduğu kaydedildi.