https://tr.sputniknews.com/20220617/cumhurbaskani-erdoagn-buyuk-ekonomiler-forumuna-canli-baglantiyla-katiliyor-1057559380.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG mesajı: Bu yıl sonuna kadar üretim bandından indireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG mesajı: Bu yıl sonuna kadar üretim bandından indireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, "Yol haritamızı teşkil edecek uzun dönemli iklim stratejimizi ve eylem... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T16:42+0300

2022-06-17T16:42+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantıyla katıldı."Ulusal katkı beyanımızı güncelliyoruz. Uzun dönemli iklim stratejimizi bu yılın sonunda açıklayacağız. Yeşil Eylem Planımızı kabul ettik. Ormanlarımızı korunan alanlarımızı genişletiyoruz" diyen Erdoğan yerli otomobil TOGG'un bu yılın sonuna kadar üretim bandından indirileceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ulaştırma kaynaklı emisyonun azaltılması konusunda da üzerimize düşenleri yapacağız" diye konuştu.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, togg