https://tr.sputniknews.com/20220617/cumhurbaskani-erdoagn-buyuk-ekonomiler-forumuna-canli-baglantiyla-katiliyor-1057559380.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG mesajı: Bu yıl sonuna kadar üretim bandından indireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG mesajı: Bu yıl sonuna kadar üretim bandından indireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, "Yol haritamızı teşkil edecek uzun dönemli iklim stratejimizi ve eylem... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T16:42+0300
2022-06-17T16:42+0300
2022-06-17T16:53+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantıyla katıldı."Ulusal katkı beyanımızı güncelliyoruz. Uzun dönemli iklim stratejimizi bu yılın sonunda açıklayacağız. Yeşil Eylem Planımızı kabul ettik. Ormanlarımızı korunan alanlarımızı genişletiyoruz" diyen Erdoğan yerli otomobil TOGG'un bu yılın sonuna kadar üretim bandından indirileceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ulaştırma kaynaklı emisyonun azaltılması konusunda da üzerimize düşenleri yapacağız" diye konuştu.
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recep tayyip erdoğan, togg
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG mesajı: Bu yıl sonuna kadar üretim bandından indireceğiz
16:42 17.06.2022 (güncellendi: 16:53 17.06.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, "Yol haritamızı teşkil edecek uzun dönemli iklim stratejimizi ve eylem planımızı, bu yılın sonunda açıklayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantıyla katıldı.
"Ulusal katkı beyanımızı güncelliyoruz. Uzun dönemli iklim stratejimizi bu yılın sonunda açıklayacağız. Yeşil Eylem Planımızı kabul ettik. Ormanlarımızı korunan alanlarımızı genişletiyoruz" diyen Erdoğan yerli otomobil TOGG'un bu yılın sonuna kadar üretim bandından indirileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ulaştırma kaynaklı emisyonun azaltılması konusunda da üzerimize düşenleri yapacağız" diye konuştu.