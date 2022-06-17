https://tr.sputniknews.com/20220617/cumhurbaskani-erdogan-besiktas-kulubu-baskani-ve-yonetim-kurulu-uyelerini-kabul-etti-1057557927.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T16:20+0300
2022-06-17T16:20+0300
2022-06-17T16:22+0300
recep tayyip erdoğan
spor
beşiktaş jimnastik kulübü derneği
ahmet nur çebi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Erdoğan’ın daha sonra Enerji ve İklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu’na canlı bağlantı ile katılması bekleniyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, ahmet nur çebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
16:20 17.06.2022 (güncellendi: 16:22 17.06.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Erdoğan’ın daha sonra Enerji ve İklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu’na canlı bağlantı ile katılması bekleniyor.