Türkiye
SON DAKİKA| Putin: Dünyada yaşananlar, Rusya'nın Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekatın sonucu değil
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220617/cumhurbaskani-erdogan-besiktas-kulubu-baskani-ve-yonetim-kurulu-uyelerini-kabul-etti-1057557927.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T16:20+0300
2022-06-17T16:22+0300
recep tayyip erdoğan
spor
beşiktaş jimnastik kulübü derneği
ahmet nur çebi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1057557750_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_83383ef3275386cb336d00103b35a61b.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Erdoğan’ın daha sonra Enerji ve İklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu’na canlı bağlantı ile katılması bekleniyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1057557750_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_3cb7176e4cf317a370169c4c38db583d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, ahmet nur çebi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

16:20 17.06.2022 (güncellendi: 16:22 17.06.2022)
© İHARecep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş
Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© İHA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Erdoğan’ın daha sonra Enerji ve İklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu’na canlı bağlantı ile katılması bekleniyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала