https://tr.sputniknews.com/20220617/cumhurbaskani-erdogan-besiktas-kulubu-baskani-ve-yonetim-kurulu-uyelerini-kabul-etti-1057557927.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T16:20+0300

2022-06-17T16:20+0300

2022-06-17T16:22+0300

recep tayyip erdoğan

spor

beşiktaş jimnastik kulübü derneği

ahmet nur çebi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Erdoğan’ın daha sonra Enerji ve İklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu’na canlı bağlantı ile katılması bekleniyor.

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recep tayyip erdoğan, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, ahmet nur çebi