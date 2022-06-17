https://tr.sputniknews.com/20220617/daha-ucamiyorsun-diyerek-restoran-ucak-ile-kavga-etti-1057558771.html

'Daha uçamıyorsun' diyerek 'restoran uçak' ile kavga etti

'Daha uçamıyorsun' diyerek 'restoran uçak' ile kavga etti

Sakarya’da alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, restoran ve kıraathane faaliyeti gösteren uçakla kavga etti. Uçağa karşı, “Daha uçamıyorsun” diyerek tepki... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T16:34+0300

2022-06-17T16:34+0300

2022-06-17T16:38+0300

uçak

türkiye

alkollü içecek

kavga

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Sakarya Büyükşehir Uçak Kıraathanesi ve Restoranın önüne gelen ve alkollü olduğu iddia edilen vatandaşın uçağa karşı tepkisi şaşırttı.Vatandaşlara hizmet vermek için restoran haline getirilen Airbus 300B4-203 tipi yolcu uçağının yanına gelen kişi bir anda, “Bütün biletleri yak. Benimkini de yak. Daha uçamıyorsun. Uç uç ki bana tüm güzelliklerini göster” diyerek bağırmaya başladı.Şahsın, uçağa karşı tepkisini gören çevredeki farklı bir vatandaş ise o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

türkiye

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uçak, alkollü içecek, kavga