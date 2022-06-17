https://tr.sputniknews.com/20220617/dbpli-vekillerin-fezleke-sureci-nasil-isleyecek-1057553516.html

DBP’li vekilin fezleke süreci nasıl işleyecek?

DBP’li vekilin fezleke süreci nasıl işleyecek?

İstanbul'da polise yumruk atan DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T15:12+0300

2022-06-17T15:12+0300

2022-06-17T15:22+0300

türkiye

demokratik bölgeler partisi (dbp)

tezkere

salihe aydeniz

tbmm

tbmm anayasa ve adalet komisyonu

adalet komisyonu

anayasa komisyonu

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Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, Meclis Başkanlığı'na gönderildi.DBP Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında “polise mukavemet”, “kamu görevlisine hakaret ve yaralama” ile “izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü” suçlarından hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı’na ardından Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmişti. Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, daha sonra Meclis Başkanlığı'na ulaştı.Meclis Başkanlığı tarafından Adalet Komisyonu’na sevk edilen fezlekeler için bundan sonra komisyon süreci işleyecek. Aydeniz’in dosyasıyla ilgili olarak Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu’ndan oluşan karma komisyon öncelikle konuyu ele alacak. Komisyon dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir rapor verdiği takdirde konu Genel Kurul'a gönderilecek.Genel Kurul'daki görüşmeler, oylamalar sonucunda eğer dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verilirse Aydeniz’in dokunulmazlığı kalkacak. Dokunulmazlığını kalkmasını ardından Aydeniz hakkında yargılama süreci başlayacak. Mahkeme Aydeniz hakkında ceza verir ve ceza onanır ise Aydeniz’in vekilliği düşürülecek.

https://tr.sputniknews.com/20220616/adalet-bakani-bozdagdan-salihe-aydeniz-aciklamasi-dokunulmazlik-fezlekesi-haftaya-tbmmye-gelir-1057504344.html

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demokratik bölgeler partisi (dbp), tezkere, salihe aydeniz, tbmm, tbmm anayasa ve adalet komisyonu, adalet komisyonu, anayasa komisyonu