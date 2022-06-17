https://tr.sputniknews.com/20220617/diyanet-isleri-baskani-erbas-cocuklar-olmasa-camiler-garip-kalir-1057534130.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuklar olmasa camiler garip kalır

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuklar olmasa camiler garip kalır

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Trabzon'da çocuklar ve gençlerle buluştu. Erbaş, burada yaptığı konuşmada, "Camilerimiz çocuklarımızla, gençlerimizle güzel... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T02:45+0300

2022-06-17T02:45+0300

2022-06-17T02:45+0300

türkiye

ali erbaş

kuran-ı kerim

diyanet işleri başkanlığı

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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak için Ankara'dan uçakla Trabzon'a gitti.Trabzon Havalimanı'nda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Müftüsü Osman Aydın ve ilçe müftüleri karşıladı.Daha sonra Erbaş, Trabzon'un Arsin ilçesindeki Hacı Hasan Eroğlu Camii'nde düzenlenen "Cuma Geceleri Ailece Camide Buluşuyoruz" etkinliği kapsamında, çocuklar, gençler ve vatandaşlar ile buluştu.Programda konuşan Erbaş, çocuklar ve gençlerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Camilerimiz çocuklarımızla, gençlerimizle güzel. Çocuklarımız caminin süsü. Siz olmazsanız camiler garip kalır" dedi.Erbaş, yaz Kur’an kurslarının 27 Haziran'da başlayacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:Kur’an-ı Kerim’in emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmanın Müslümanların en önemli vazifesi olduğunu belirten Erbaş, bu şekilde yaşayan bir Müslümanın topluma faydalı insan olacağını vurguladı.Erbaş, daha sonra çocuklar ve gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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ali erbaş, kuran-ı kerim, diyanet işleri başkanlığı