Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220617/diyanet-isleri-baskani-erbas-cocuklar-olmasa-camiler-garip-kalir-1057534130.html
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuklar olmasa camiler garip kalır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuklar olmasa camiler garip kalır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Trabzon'da çocuklar ve gençlerle buluştu. Erbaş, burada yaptığı konuşmada, "Camilerimiz çocuklarımızla, gençlerimizle güzel... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T02:45+0300
2022-06-17T02:45+0300
türkiye
ali erbaş
kuran-ı kerim
diyanet işleri başkanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1057533498_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_08aec0e17a12bcdeebffbf3ab3794a42.jpg
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak için Ankara'dan uçakla Trabzon'a gitti.Trabzon Havalimanı'nda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Müftüsü Osman Aydın ve ilçe müftüleri karşıladı.Daha sonra Erbaş, Trabzon'un Arsin ilçesindeki Hacı Hasan Eroğlu Camii'nde düzenlenen "Cuma Geceleri Ailece Camide Buluşuyoruz" etkinliği kapsamında, çocuklar, gençler ve vatandaşlar ile buluştu.Programda konuşan Erbaş, çocuklar ve gençlerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Camilerimiz çocuklarımızla, gençlerimizle güzel. Çocuklarımız caminin süsü. Siz olmazsanız camiler garip kalır" dedi.Erbaş, yaz Kur’an kurslarının 27 Haziran'da başlayacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:Kur’an-ı Kerim’in emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmanın Müslümanların en önemli vazifesi olduğunu belirten Erbaş, bu şekilde yaşayan bir Müslümanın topluma faydalı insan olacağını vurguladı.Erbaş, daha sonra çocuklar ve gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1057533498_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_d845a1c6fdde5751f25e41be3c3709b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali erbaş, kuran-ı kerim, diyanet işleri başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuklar olmasa camiler garip kalır

02:45 17.06.2022
© Diyanet İşleri BaşkanlığıDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, Trabzon'da çocuklar ve gençlerle buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Trabzon'da çocuklar ve gençlerle buluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© Diyanet İşleri Başkanlığı
Abone olTelegram
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Trabzon'da çocuklar ve gençlerle buluştu. Erbaş, burada yaptığı konuşmada, "Camilerimiz çocuklarımızla, gençlerimizle güzel. Çocuklarımız caminin süsü. Siz olmazsanız camiler garip kalır" ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak için Ankara'dan uçakla Trabzon'a gitti.
Trabzon Havalimanı'nda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Müftüsü Osman Aydın ve ilçe müftüleri karşıladı.
Daha sonra Erbaş, Trabzon'un Arsin ilçesindeki Hacı Hasan Eroğlu Camii'nde düzenlenen "Cuma Geceleri Ailece Camide Buluşuyoruz" etkinliği kapsamında, çocuklar, gençler ve vatandaşlar ile buluştu.
Programda konuşan Erbaş, çocuklar ve gençlerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Camilerimiz çocuklarımızla, gençlerimizle güzel. Çocuklarımız caminin süsü. Siz olmazsanız camiler garip kalır" dedi.
Erbaş, yaz Kur’an kurslarının 27 Haziran'da başlayacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Bu yaz aylarını çok iyi değerlendirelim. Güzel bir şekilde hocalarımızdan dinimizi, peygamber efendimizi öğrenelim. Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilmeyenler yavaş yavaş artık okumayı öğrensinler. Dinimizin temel ilkelerini öğrenelim. İmanın şartları, İslam'ın şartları nedir? Abdest nasıl alınır? Namaz nasıl kılınır? Sevgi, saygı, dürüstlük nedir? Bütün bunları yaz ayı boyunca iki aylık bir süre içerisinde hocalarımız sizlere öğretecek."
Kur’an-ı Kerim’in emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmanın Müslümanların en önemli vazifesi olduğunu belirten Erbaş, bu şekilde yaşayan bir Müslümanın topluma faydalı insan olacağını vurguladı.
Erbaş, daha sonra çocuklar ve gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала