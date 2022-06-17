https://tr.sputniknews.com/20220617/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057537261.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 17.30 seviyelerinde başladı. Euro ise 18.20 bandında işlem görüyor. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T09:16+0300
2022-06-17T09:16+0300
2022-06-17T09:16+0300
ekonomi
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Dolar, 17 Haziran 2022 sabahında 17,30 lira bandının hemen altında işlem görüyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17,2942 lira, satış fiyatı 17,2999 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,2035 lira alış fiyatı, 18,2121 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, uluslararası piyasada 1842 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 1025 lira,Çeyrek altın 1691 lira,Yarım altın 3382 lira,Cumhuriyet altını 6740 liradan işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220616/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057488538.html
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dolar, dolar/tl, euro, türk lirası, gram altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar güne 17.30 seviyelerinde başladı. Euro ise 18.20 bandında işlem görüyor.
Dolar, 17 Haziran 2022 sabahında 17,30 lira bandının hemen altında işlem görüyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17,2942 lira, satış fiyatı 17,2999 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,2035 lira alış fiyatı, 18,2121 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı, uluslararası piyasada 1842 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Cumhuriyet altını 6740 liradan işlem görüyor.