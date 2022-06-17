https://tr.sputniknews.com/20220617/eski-mhp-diyarbakir-il-baskani-kayaalp-cinsel-istismar-suclamasiyla-tutuklandi-1057575361.html
Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, 'cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklandı
Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, 'cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklandı
Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde gözaltına alınan, feshedilen MHP Diyarbakır teşkilatının il başkanı Cihan Kayaalp, 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T23:39+0300
2022-06-17T23:39+0300
2022-06-17T23:39+0300
türkiye
cihan kayaalp
mhp
cinsel istismar
diyarbakır
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Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp tutuklandı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dün gece gözaltına alınan Kayaalp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Kayaalp, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklandı.MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün sosyal medya hesabından "MHP Diyarbakır İl Teşkilatımız, görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır" açıklaması yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220616/mhp-diyarbakir-il-baskanligini-kapatti-1057493105.html
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cihan kayaalp, mhp, cinsel istismar, diyarbakır
Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp, 'cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklandı
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Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde gözaltına alınan, feshedilen MHP Diyarbakır teşkilatının il başkanı Cihan Kayaalp, 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.
Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dün gece gözaltına alınan Kayaalp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kayaalp, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün sosyal medya hesabından "MHP Diyarbakır İl Teşkilatımız, görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır" açıklaması yapmıştı.