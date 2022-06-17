https://tr.sputniknews.com/20220617/gunubirlik-kiralik-evlere-kimlik-bildirim-ve-her-an-ulasilabilecek-isletmeci-bulundurma-sarti-1057536843.html

Günübirlik kiralık evlere kimlik bildirimi ve 'her an ulaşılabilecek işletmeci' bulundurma şartı

Günübirlik kiralık evlere kimlik bildirimi ve 'her an ulaşılabilecek işletmeci' bulundurma şartı

Günübirlik kiralan evlerde konaklayanlara kimlik bildirim ve bu evlerde "her an ulaşılabilecek" mahiyette sorumlu işletici bulundurma zorunluluğu getirildi. 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T08:01+0300

2022-06-17T08:01+0300

2022-06-17T08:02+0300

türkiye

resmi gazete

kiralık ev

kimlik

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve kimlik bildirme kanununun uygulanması ile ilgili yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmelikle, yönetmeliğe "günübirlik kiralanan ev" tanımı eklendi. Düzenlemeye göre, özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri ve işletmeler tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorunda olacaklar. Bu veriler üzerinden yapılan tüm işlemler kayıt altına alınacak ve 5 yıl süreyle muhafaza edilecek. Günübirlik kiralanan evlerde "her an ulaşılabilecek" mahiyette sorumlu işletici bulunacak.Yönetmelikle, daha önce yönetmelik ekinde yer alan, buralarda çalışanlara ait kimlik bildirim belgesi, işletici kimlik bildirim belgesi ve konutta kalanlara ait kimlik bildirim belgesi yürürlükten kaldırıldı. Öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler ve çalışanlarla ilgili bildirimler sorumlu işleticiler tarafından, 3 gün içinde genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanılarak elektronik ortamda da yapılabilecek. Köy ve mahalle muhtarları sorumluluk bölgelerinde bulunan işyerleri tarafından elektronik ortamda yapılan bildirimleri talepleri halinde genel kolluk birimlerinden temin edecek. Elektronik ortamda bildirimde bulunmak isteyen iş yerlerinin sahibi veya kanuni temsilcisi veya kiracısı tarafından sorumlu işleticilerinin kimlikleri örneğine uygun şekilde en yakın kolluk birimine bildirilecek. İşleticiler, kendilerine bu konuda verilen görev ve yükümlülükleri, kendi sorumlulukları altında yöneticilerine devredebilecekler. Bu durumda işletici ve yönetici müştereken sorumlu olacak.

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resmi gazete, kiralık ev, kimlik