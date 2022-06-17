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Hatay'da 4 milyon lira değerinde balina kusmuğu ele geçirildi
Hatay'da 4 milyon lira değerinde balina kusmuğu ele geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde piyasa değeri 4 milyon lira olan 16 kilogram balina kusmuğu ele geçirildi. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T01:35+0300
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Mersin'den Hatay’ın İskenderun ilçesine, balinaların sindirim sisteminden üretilen katı, mumlu ve parfümlerin kalıcılığını artırmak için kullanılan, yanıcı ve çok değerli bir madde olan balina kusmuğu (ambergris) getirileceği bilgisi üzerine Hatay İl Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı.Jandarma ekipleri tarafından 15 Haziran günü yapılan operasyonda, durdurulan bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 16 kilogram gri balina kusmuğu maddesi bulundu.Ele geçirilen balina kusmuğu Gümrük Müdürlüğüne teslim edilirken, İ.B., S.S., M.M.D. ve H.A. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.
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hatay, iskenderun, mersin

Hatay'da 4 milyon lira değerinde balina kusmuğu ele geçirildi

01:35 17.06.2022 (güncellendi: 01:37 17.06.2022)
© İHA / NECATİ İVGİNHatay'ın İskenderun ilçesinde piyasa değeri 4 milyon lira olan 16 kilogram balina kusmuğu ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde piyasa değeri 4 milyon lira olan 16 kilogram balina kusmuğu ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© İHA / NECATİ İVGİN
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde piyasa değeri 4 milyon lira olan 16 kilogram balina kusmuğu ele geçirildi.
Mersin'den Hatay’ın İskenderun ilçesine, balinaların sindirim sisteminden üretilen katı, mumlu ve parfümlerin kalıcılığını artırmak için kullanılan, yanıcı ve çok değerli bir madde olan balina kusmuğu (ambergris) getirileceği bilgisi üzerine Hatay İl Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri tarafından 15 Haziran günü yapılan operasyonda, durdurulan bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 16 kilogram gri balina kusmuğu maddesi bulundu.
Ele geçirilen balina kusmuğu Gümrük Müdürlüğüne teslim edilirken, İ.B., S.S., M.M.D. ve H.A. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.
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