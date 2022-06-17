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İçişleri Bakanı Soylu: 2019 sonrasında 49 belediye başkanı görevden alındı
İçişleri Bakanı Soylu: 2019 sonrasında 49 belediye başkanı görevden alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019 sonrasında terör suçları nedeniyle 49 belediye başkanının görevden alındığını açıkladı. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T13:10+0300
2022-06-17T13:10+0300
politika
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Bakan Soylu, "2019 sonrasında terör suçları nedeniyle 48'i PKK, 1'i FETÖ olmak üzere 49 belediye başkanı görevden alındı. Bu belediye başkanları hakkında yürütülen kovuşturmalar sonucunda toplam 694 yıl 998 ay 338 gün ceza verildi, bunların 152 yıl 258 ayı kesinleşti." diye konuştu.
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İçişleri Bakanı Soylu: 2019 sonrasında 49 belediye başkanı görevden alındı

13:10 17.06.2022
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019 sonrasında terör suçları nedeniyle 49 belediye başkanının görevden alındığını açıkladı.
Bakan Soylu, "2019 sonrasında terör suçları nedeniyle 48'i PKK, 1'i FETÖ olmak üzere 49 belediye başkanı görevden alındı. Bu belediye başkanları hakkında yürütülen kovuşturmalar sonucunda toplam 694 yıl 998 ay 338 gün ceza verildi, bunların 152 yıl 258 ayı kesinleşti." diye konuştu.
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