https://tr.sputniknews.com/20220617/internet-explorer-icin-mezar-yaptirdi-diger-tarayicilari-indirmek-icin-iyi-bir-aracti-1057559653.html
Internet Explorer için mezar yaptırdı: 'Diğer tarayıcıları indirmek için iyi bir araçtı'
Internet Explorer için mezar yaptırdı: 'Diğer tarayıcıları indirmek için iyi bir araçtı'
Microsoft'un emektar internet tarayıcısı Internet Explorer'ı 27 yıllık hizmetinin ardından emekliye ayırma kararı üzerine Güney Koreli bir yazılım mühendisi... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T16:42+0300
2022-06-17T16:42+0300
2022-06-17T16:44+0300
yaşam
internet explorer
mezar
mezar taşı
güney kore
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Internet Explorer çevrimiçi hayatımızın ilklerinden biri olarak hafızalara kazındı. Şimdi ise 27 yıllık ömrüne son verilen internet tarayıcısı, kullanıcılarına veda ediyor.Bu vedayı ölümsüzleştirmek isteyen Güney Koreli yazılım mühendisi Jung Ki-young, 400 won (330 dolar) harcayarak Internet Explorer için bir mezar yaptırdı.Mezar taşının üzerine Internet Explorer'ın simgesini yerleştiren Jung, ayrıca "Diğer tarayıcıları indirmek için iyi bir araçtı" notunu yazdırdı.'Bizimkisi bir aşk-nefret hikayesi'Gyeongju şehrinde kardeşi tarafından işletilen bir kafede Internet Explorer için yaptırdığı mezar taşının gösterilmesi üzerine olay bir anda viral oldu. Mezarın, çalışma hayatında çok büyük bir rol oynayan eski yazılıma dair hissettiği duygularını ifade ettiğini belirten Jung, "Tam bir baş belasıydı ancak aramızdaki ilişkiyi bir aşk ve nefret ilişkisi olarak tanımlayabilirim. Çünkü Explorer bir zamanlar bir döneme tek başına hükmetti" diye konuştu.İnternet sitelerinin ve çevrimiçi uygulamalarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmenin Explorer'da diğer tarayıcılara nazaran daha uzun sürdüğünü belirten yazılım mühendisi, yine de müşterilerinin yeni tasarlanan internet sitelerinin Explorer'da iyi görünüp görünmediğinden emin olmak istediğini kaydetti.1995'te hizmete giren Internet Explorer, 10 yıldan uzun bir süre boyunca dünyanın lider internet tarayıcısı olmuş ve Microsoft'un Windows yazılımlarının bir parçası olarak milyarlarca bilgisayarda kullanıma hazır olarak sunulmuştu.2000'li yıllarda popülerliğini Google'ın Chrome tarayıcısına kaybeden Explorer, yavaş çalışması gerekçesiyle dalga konusu haline gelmiş ve sayısız meme'e esin kaynağı olmuştu.Mezar taşıyla insanları güldürmek istediğini ancak bu kadar dikkat çekmesini beklemediğini söyleyen Jung, "Bu da Explorer'a teşekkür etmem için bir sebep daha. Sayesinde dünya çapında bir espri yapmış oldum" dedi ve ekledi:
https://tr.sputniknews.com/20220615/sira-microsoft-edgede-internet-explorer-27-yilin-ardindan-emekli-oldu-1057464224.html
https://tr.sputniknews.com/20220617/bill-gatesten-komplo-teorilerine-gondermeli-espiri-galiba-sonunda-mikrociplerimiz-bitti-1057550788.html
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internet explorer, mezar, mezar taşı, güney kore
Internet Explorer için mezar yaptırdı: 'Diğer tarayıcıları indirmek için iyi bir araçtı'
16:42 17.06.2022 (güncellendi: 16:44 17.06.2022) Abone ol
Microsoft'un emektar internet tarayıcısı Internet Explorer'ı 27 yıllık hizmetinin ardından emekliye ayırma kararı üzerine Güney Koreli bir yazılım mühendisi, temsili bir mezar yaptırdı.
Internet Explorer çevrimiçi hayatımızın ilklerinden biri olarak hafızalara kazındı. Şimdi ise 27 yıllık ömrüne son verilen internet tarayıcısı, kullanıcılarına veda ediyor.
Bu vedayı ölümsüzleştirmek isteyen Güney Koreli yazılım mühendisi Jung Ki-young, 400 won (330 dolar) harcayarak Internet Explorer için bir mezar yaptırdı.
Mezar taşının üzerine Internet Explorer'ın simgesini yerleştiren Jung, ayrıca "Diğer tarayıcıları indirmek için iyi bir araçtı" notunu yazdırdı.
'Bizimkisi bir aşk-nefret hikayesi'
Gyeongju şehrinde kardeşi tarafından işletilen bir kafede Internet Explorer için yaptırdığı mezar taşının gösterilmesi üzerine olay bir anda viral oldu.
Mezarın, çalışma hayatında çok büyük bir rol oynayan eski yazılıma dair hissettiği duygularını ifade ettiğini belirten Jung, "Tam bir baş belasıydı ancak aramızdaki ilişkiyi bir aşk ve nefret ilişkisi olarak tanımlayabilirim. Çünkü Explorer bir zamanlar bir döneme tek başına hükmetti" diye konuştu.
İnternet sitelerinin ve çevrimiçi uygulamalarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmenin Explorer'da diğer tarayıcılara nazaran daha uzun sürdüğünü belirten yazılım mühendisi, yine de müşterilerinin yeni tasarlanan internet sitelerinin Explorer'da iyi görünüp görünmediğinden emin olmak istediğini kaydetti.
1995'te hizmete giren Internet Explorer, 10 yıldan uzun bir süre boyunca dünyanın lider internet tarayıcısı olmuş ve Microsoft'un Windows yazılımlarının bir parçası olarak milyarlarca bilgisayarda kullanıma hazır olarak sunulmuştu.
2000'li yıllarda popülerliğini Google'ın Chrome tarayıcısına kaybeden Explorer, yavaş çalışması gerekçesiyle dalga konusu haline gelmiş ve sayısız meme'e esin kaynağı olmuştu.
Mezar taşıyla insanları güldürmek istediğini ancak bu kadar dikkat çekmesini beklemediğini söyleyen Jung, "Bu da Explorer'a teşekkür etmem için bir sebep daha. Sayesinde dünya çapında bir espri yapmış oldum" dedi ve ekledi:
"Gidiyor olmasından dolayı üzgünüm, ancak Explorer'ı özlemeyeceğim. Yani bu benim için daha çok emeklilik gibi, iyi bir ölüm."