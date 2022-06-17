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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Ermenistan Meclis Başkanı Simonyan ile görüştü
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Ermenistan Meclis Başkanı Simonyan ile görüştü
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, başkent Tahran'da Ermenistan Meclis Başkanı Alen Roberti Simonyan ile bir araya geldi. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T01:24+0300
2022-06-17T01:24+0300
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İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan ile Simonyan, ikili ve bölgesel meseleleri ele aldı.Ermenistan'ın İran’ın önemli bir dostu ve komşusu olduğunu kaydeden Abdullahiyan, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve iki ülkenin farklı kapasitelerinin kullanılması gerektiğini vurguladı.Ülkelerin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Abdullahiyan, Kafkasya'da barış ve huzurun tesis edilmesinin en önemli konulardan biri olduğunu ifade etti.Abdullahiyan, İran’ın Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için tüm imkanlarını kullanmaya hazır olduğunu dile getirdi.Ermenistan Meclis Başkanı Simonyan da iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili düzeyde ve uluslararası forumlarda gelişmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.Ermenistan’ın İran’ın bölgedeki etkin konumuna önem verdiğini söyleyen Simonyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamlı şekilde gelişmesini memnuniyetle karşıladığını ve ülkesinin İran ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kısıtlaması olmadığını kaydetti.Simonyan ayrıca Ermenistan'ın Syunik (Sünik) vilayetinde İran'ın başkonsolosluk açmasını iki ülke ilişkilerinde dönüm noktası olarak nitelendirdi ve Ermenistan'ın da Tebriz'de başkonsolosluk kurmaya hazır olduğunu aktardı.Resmi ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Ermenistan Meclis Başkanı Simonyan, Abdullahiyan'dan önce de İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmüştü.
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iran, ermenistan, azerbaycan, hüseyin emir abdullahiyan

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Ermenistan Meclis Başkanı Simonyan ile görüştü

01:24 17.06.2022
© Twitter İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, başkent Tahran'da Ermenistan Meclis Başkanı Alen Roberti Simonyan ile bir araya geldi.
 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, başkent Tahran'da Ermenistan Meclis Başkanı Alen Roberti Simonyan ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© Twitter
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, başkent Tahran'da Ermenistan Meclis Başkanı Alen Roberti Simonyan ile bir araya geldi.
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan ile Simonyan, ikili ve bölgesel meseleleri ele aldı.
Ermenistan'ın İran’ın önemli bir dostu ve komşusu olduğunu kaydeden Abdullahiyan, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve iki ülkenin farklı kapasitelerinin kullanılması gerektiğini vurguladı.
Ülkelerin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Abdullahiyan, Kafkasya'da barış ve huzurun tesis edilmesinin en önemli konulardan biri olduğunu ifade etti.
Abdullahiyan, İran’ın Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için tüm imkanlarını kullanmaya hazır olduğunu dile getirdi.
Ermenistan Meclis Başkanı Simonyan da iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili düzeyde ve uluslararası forumlarda gelişmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.
Ermenistan’ın İran’ın bölgedeki etkin konumuna önem verdiğini söyleyen Simonyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamlı şekilde gelişmesini memnuniyetle karşıladığını ve ülkesinin İran ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kısıtlaması olmadığını kaydetti.
Simonyan ayrıca Ermenistan'ın Syunik (Sünik) vilayetinde İran'ın başkonsolosluk açmasını iki ülke ilişkilerinde dönüm noktası olarak nitelendirdi ve Ermenistan'ın da Tebriz'de başkonsolosluk kurmaya hazır olduğunu aktardı.
Resmi ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Ermenistan Meclis Başkanı Simonyan, Abdullahiyan'dan önce de İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmüştü.
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