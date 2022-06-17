https://tr.sputniknews.com/20220617/istanbulda-2-aydir-kendisinden-haber-alinamayan-adam-dugun-salonu-bahcesine-gomulu-bulundu-1057548594.html
İstanbul'da 2 aydır kendisinden haber alınamayan adam, düğün salonu bahçesine gömülü bulundu
İstanbul'da 2 aydır kendisinden haber alınamayan adam, düğün salonu bahçesine gömülü bulundu
İstanbul’da iki buçuk ay önce ortadan kaybolan Fatih Demir’in husumetlileri tarafından öldürülüp, bir düğün salonun bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. 3 şüpheli... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T13:54+0300
2022-06-17T13:54+0300
2022-06-17T13:54+0300
yaşam
istanbul
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İstanbul’da 25 Mart’ta Fatih Demir’den haber alamayan akrabaları polise kayıp başvurusunda bulundu.Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, kayıp başvurusu üzerine Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Fatih Demir’in en son İlhan Ç. ve Kurban Ç. adlı iki kardeşle görüştüğünü belirledi. 3 kişi gözaltına alındıCep telefonu kayıtları incelenen Demir’in, Esenyurt’taki evinden Silivri’ye gittiği tespit edildi. Polis, şüpheli iki kardeşin işlettiği Silivri’deki bir kır düğün salonuna gitti.Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde, Demir ile iki şüphelinin düğün salonuna girdiği, bir buçuk saat sonra da ortadan kaybolduğu belirlendi. Şüpheli iki kardeş ile bir kişi gözaltına alındı.Düğün salonunun bahçesine gömmüşlerSoruşturmada şüphelilerin Demir’i silahla öldürüp, düğün salonunun bahçesine gömdüğü ortaya çıktı. Demir’in cansız bedeni gömüldüğü yerden çıkarıldı. Şüpheliler, polisin dikkatini dağıtmak için Demir’in cep telefonunu Esenyurt’ta oturduğu evin yakınına attığı belirlendi. 3 şüpheli de adliyeye sevk edildi.
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istanbul
İstanbul'da 2 aydır kendisinden haber alınamayan adam, düğün salonu bahçesine gömülü bulundu
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İstanbul’da iki buçuk ay önce ortadan kaybolan Fatih Demir’in husumetlileri tarafından öldürülüp, bir düğün salonun bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. 3 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul’da 25 Mart’ta Fatih Demir’den haber alamayan akrabaları polise kayıp başvurusunda bulundu.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, kayıp başvurusu üzerine Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Fatih Demir’in en son İlhan Ç. ve Kurban Ç. adlı iki kardeşle görüştüğünü belirledi.
3 kişi gözaltına alındı
Cep telefonu kayıtları incelenen Demir’in, Esenyurt’taki evinden Silivri’ye gittiği tespit edildi. Polis, şüpheli iki kardeşin işlettiği Silivri’deki bir kır düğün salonuna gitti.
Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde, Demir ile iki şüphelinin düğün salonuna girdiği, bir buçuk saat sonra da ortadan kaybolduğu belirlendi. Şüpheli iki kardeş ile bir kişi gözaltına alındı.
Düğün salonunun bahçesine gömmüşler
Soruşturmada şüphelilerin Demir’i silahla öldürüp, düğün salonunun bahçesine gömdüğü ortaya çıktı. Demir’in cansız bedeni gömüldüğü yerden çıkarıldı. Şüpheliler, polisin dikkatini dağıtmak için Demir’in cep telefonunu Esenyurt’ta oturduğu evin yakınına attığı belirlendi. 3 şüpheli de adliyeye sevk edildi.