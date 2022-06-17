https://tr.sputniknews.com/20220617/isvecte-pkk-sembolleri-ve-ocalan-fotografi-belediye-binasina-yansitildi-1057528731.html
İsveç'te PKK sembolleri ve Öcalan fotoğrafı belediye binasına yansıtıldı
İsveç'te PKK sembolleri ve Öcalan fotoğrafı belediye binasına yansıtıldı
İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK destekçisi bir grup, belediye binası başta olmak üzere çeşitli binalara projeksiyonlar kullanarak örgüte ait semboller ve... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T00:24+0300
2022-06-17T00:24+0300
2022-06-17T00:27+0300
politika
isveç
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Türkiye'nin PKK ve YPG'ye destek vermekle suçlayarak NATO'ya üyeliğini veto edeceğini açıkladığı İsveç'te, PKK destekçisi bir grup 14 Haziran'da bir etkinlik düzenledi.Sabah'ın aktardığı habere göre başkent Stockholm'de düzenlenen etkinlikte, belediye binasına ve kentin sembol yapılarından Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt sembolleri ve Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları yansıtıldı
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isveç
İsveç'te PKK sembolleri ve Öcalan fotoğrafı belediye binasına yansıtıldı
00:24 17.06.2022 (güncellendi: 00:27 17.06.2022) Abone ol
İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK destekçisi bir grup, belediye binası başta olmak üzere çeşitli binalara projeksiyonlar kullanarak örgüte ait semboller ve Abdullah Öcalan'a ait görseller yansıttı.
Türkiye'nin PKK ve YPG'ye destek vermekle suçlayarak
NATO'ya üyeliğini veto edeceğini açıkladığı İsveç'te, PKK destekçisi bir grup 14 Haziran'da bir etkinlik düzenledi.
Sabah'ın aktardığı habere
göre başkent Stockholm'de düzenlenen etkinlikte, belediye binasına ve kentin sembol yapılarından Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt sembolleri ve Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları yansıtıldı