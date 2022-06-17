https://tr.sputniknews.com/20220617/isvecte-pkk-sembolleri-ve-ocalan-fotografi-belediye-binasina-yansitildi-1057528731.html

İsveç'te PKK sembolleri ve Öcalan fotoğrafı belediye binasına yansıtıldı

İsveç'te PKK sembolleri ve Öcalan fotoğrafı belediye binasına yansıtıldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK destekçisi bir grup, belediye binası başta olmak üzere çeşitli binalara projeksiyonlar kullanarak örgüte ait semboller ve... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T00:24+0300

2022-06-17T00:24+0300

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politika

isveç

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Türkiye'nin PKK ve YPG'ye destek vermekle suçlayarak NATO'ya üyeliğini veto edeceğini açıkladığı İsveç'te, PKK destekçisi bir grup 14 Haziran'da bir etkinlik düzenledi.Sabah'ın aktardığı habere göre başkent Stockholm'de düzenlenen etkinlikte, belediye binasına ve kentin sembol yapılarından Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt sembolleri ve Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları yansıtıldı

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isveç