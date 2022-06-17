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İzmir'de bir polis, 2 çocuğunu öldürerek intihar etti
İzmir'de bir polis, 2 çocuğunu öldürerek intihar etti
İzmir'de bir polis, 2 çocuğunu tabanca ile öldürüp intihar etti. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T19:15+0300
2022-06-17T19:19+0300
türkiye
izmir
polis
intihar
çocuk
cinayet
tabanca
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İzmir'in Gaziemir ilçesi 9 Eylül Mahallesi'nde yaşayan M.A. isimli bir polis, 2 çocuğunu tabanca ile öldürdükten sonra intihar etti.Eşinin olmadığı anda, 8 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğunu tabancayla öldüren M.A. daha sonra aynı silahla kendisini öldürdü.Olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edilmesinin ardından baba ve çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından baba ve çocuklarının cesetleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Valilikten açıklamaDiğer yandan İzmir Valiliği'nden olaya ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, cinnet geçirdiği öne sürülen polis memurunun, çocuklarını öldürüp hayatına son verdiği, olaya ilişkin soruşturmanın çok yönlü devam ettiği kaydedildi.
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izmir, polis, intihar, çocuk, cinayet, tabanca

İzmir'de bir polis, 2 çocuğunu öldürerek intihar etti

19:15 17.06.2022 (güncellendi: 19:19 17.06.2022)
© İHAPolis, olay yeri, polis araçları
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© İHA
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İzmir'de bir polis, 2 çocuğunu tabanca ile öldürüp intihar etti.
İzmir'in Gaziemir ilçesi 9 Eylül Mahallesi'nde yaşayan M.A. isimli bir polis, 2 çocuğunu tabanca ile öldürdükten sonra intihar etti.
Eşinin olmadığı anda, 8 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğunu tabancayla öldüren M.A. daha sonra aynı silahla kendisini öldürdü.
Olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edilmesinin ardından baba ve çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından baba ve çocuklarının cesetleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Valilikten açıklama

Diğer yandan İzmir Valiliği'nden olaya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, cinnet geçirdiği öne sürülen polis memurunun, çocuklarını öldürüp hayatına son verdiği, olaya ilişkin soruşturmanın çok yönlü devam ettiği kaydedildi.
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