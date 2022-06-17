https://tr.sputniknews.com/20220617/izmirde-bir-polis-2-cocugunu-oldurerek-intihar-etti-1057566578.html

İzmir'de bir polis, 2 çocuğunu öldürerek intihar etti

İzmir'de bir polis, 2 çocuğunu öldürerek intihar etti

İzmir'de bir polis, 2 çocuğunu tabanca ile öldürüp intihar etti. 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T19:15+0300

2022-06-17T19:15+0300

2022-06-17T19:19+0300

türkiye

izmir

polis

intihar

çocuk

cinayet

tabanca

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İzmir'in Gaziemir ilçesi 9 Eylül Mahallesi'nde yaşayan M.A. isimli bir polis, 2 çocuğunu tabanca ile öldürdükten sonra intihar etti.Eşinin olmadığı anda, 8 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğunu tabancayla öldüren M.A. daha sonra aynı silahla kendisini öldürdü.Olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edilmesinin ardından baba ve çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından baba ve çocuklarının cesetleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Valilikten açıklamaDiğer yandan İzmir Valiliği'nden olaya ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, cinnet geçirdiği öne sürülen polis memurunun, çocuklarını öldürüp hayatına son verdiği, olaya ilişkin soruşturmanın çok yönlü devam ettiği kaydedildi.

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izmir, polis, intihar, çocuk, cinayet, tabanca