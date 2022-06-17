https://tr.sputniknews.com/20220617/izmirde-sahte-arac-kiralama-sitesi-ile-dolandiricilik-9-gozalti-1057536987.html

İzmir'de sahte araç kiralama sitesi ile dolandırıcılık: 9 gözaltı

İzmir'de sahte araç kiralama sitesi ile dolandırıcılık: 9 gözaltı

İzmir'de sahte araba kiralama sitesi kuran ve burası üzerinden yüzlerce kişiyi dolandıran bir çeteye operasyon düzenlendi. Polis 9 kişiyi gözaltına aldı. 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T08:49+0300

2022-06-17T08:49+0300

2022-06-17T08:49+0300

türkiye

izmir

araç kiralama

dolandırıcılık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1056758432_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_60a5bd03be182ffe1b929dcd71b86b39.jpg

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerini kopyalayarak çok sayıda vatandaşın dolandırıldığı yönünde bilgi aldı.Kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerinin benzerlerini hazırladıkları ve bu siteler üzerinden araç kiralama ücreti alarak dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.Adresleri belirlenen 9 şüpheli, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Toplamda 240 kişinin dolandırıldığı tespit edilirken, şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.Ele geçirilen dijital materyallerde zanlıların kurumsal araç kiralama sitelerinin benzeri şekilde sahte internet siteleri hazırlattıkları ve birbirleriyle irtibatlı oldukları tespit edildi.

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmir, araç kiralama, dolandırıcılık