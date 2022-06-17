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İzmir'de sahte araç kiralama sitesi ile dolandırıcılık: 9 gözaltı
İzmir'de sahte araç kiralama sitesi ile dolandırıcılık: 9 gözaltı
İzmir'de sahte araba kiralama sitesi kuran ve burası üzerinden yüzlerce kişiyi dolandıran bir çeteye operasyon düzenlendi. Polis 9 kişiyi gözaltına aldı. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T08:49+0300
2022-06-17T08:49+0300
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izmir
araç kiralama
dolandırıcılık
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerini kopyalayarak çok sayıda vatandaşın dolandırıldığı yönünde bilgi aldı.Kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerinin benzerlerini hazırladıkları ve bu siteler üzerinden araç kiralama ücreti alarak dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.Adresleri belirlenen 9 şüpheli, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Toplamda 240 kişinin dolandırıldığı tespit edilirken, şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.Ele geçirilen dijital materyallerde zanlıların kurumsal araç kiralama sitelerinin benzeri şekilde sahte internet siteleri hazırlattıkları ve birbirleriyle irtibatlı oldukları tespit edildi.
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izmir, araç kiralama, dolandırıcılık

İzmir'de sahte araç kiralama sitesi ile dolandırıcılık: 9 gözaltı

08:49 17.06.2022
© AApolis - gözaltı
polis - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© AA
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İzmir'de sahte araba kiralama sitesi kuran ve burası üzerinden yüzlerce kişiyi dolandıran bir çeteye operasyon düzenlendi. Polis 9 kişiyi gözaltına aldı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerini kopyalayarak çok sayıda vatandaşın dolandırıldığı yönünde bilgi aldı.
Kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerinin benzerlerini hazırladıkları ve bu siteler üzerinden araç kiralama ücreti alarak dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Adresleri belirlenen 9 şüpheli, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Toplamda 240 kişinin dolandırıldığı tespit edilirken, şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.
Ele geçirilen dijital materyallerde zanlıların kurumsal araç kiralama sitelerinin benzeri şekilde sahte internet siteleri hazırlattıkları ve birbirleriyle irtibatlı oldukları tespit edildi.
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