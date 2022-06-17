https://tr.sputniknews.com/20220617/izmirdeki-dev-ataturk-maski-bakimda-kontrolleri-dagcilardan-olusan-ekip-yapti-1057560097.html

İzmir'deki dev Atatürk maskı bakımda: Kontrolleri dağcılardan oluşan ekip yaptı

İzmir'deki dev Atatürk maskı bakımda: Kontrolleri dağcılardan oluşan ekip yaptı

Buca Belediyesi, Türkiye’nin en büyük rölyef heykeli olan Atatürk maskını profesyonel dağcılardan oluşan bir ekiple bakıma aldı. 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T16:45+0300

2022-06-17T16:45+0300

2022-06-17T16:45+0300

yaşam

izmir

atatürk

heykel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1057559854_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_6448d9c35b871787ce2891688e9cf6c5.jpg

Buca Belediyesi, Türkiye’nin en büyük rölyef heykeli olan Atatürk maskını profesyonel dağcılardan oluşan bir ekiple bakıma aldı.İzmir’in sembollerinden biri haline gelen ve kenti Buca sırtlarından gören Atatürk maskı, yaz bakımına girdi. Toplam 42 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en büyük rölyef heykeli olma özelliği taşıyan Atatürk maskı, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın talimatı, tesisler müdürlüğü koordinasyonu ve profesyonel dağcılardan oluşan bir ekip aracılığıyla temizlik ve hasar kontrolünden geçti. Bakımı özel bir çalışma gerektiren, bölgedeki yoğun kuş hareketleri nedeniyle rutin takip yapılan Atatürk maskının kaş ve kulak bölgelerindeki birikintiler de tespit edildi. Yapılan çalışmalar, kuşlar başta olmak üzere civardaki tüm canlı yaşamının dengesi gözetilerek gerçekleştirilirken, mask yüzeyindeki kontroller tamamlandı.

https://tr.sputniknews.com/20220501/sumela-manastiri-yerli-ve-yabanci-turistlerin-ziyaretine-acildi-1056001995.html

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmir, atatürk, heykel