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İzmir'deki dev Atatürk maskı bakımda: Kontrolleri dağcılardan oluşan ekip yaptı
İzmir'deki dev Atatürk maskı bakımda: Kontrolleri dağcılardan oluşan ekip yaptı
Buca Belediyesi, Türkiye’nin en büyük rölyef heykeli olan Atatürk maskını profesyonel dağcılardan oluşan bir ekiple bakıma aldı. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T16:45+0300
2022-06-17T16:45+0300
yaşam
izmir
atatürk
heykel
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Buca Belediyesi, Türkiye’nin en büyük rölyef heykeli olan Atatürk maskını profesyonel dağcılardan oluşan bir ekiple bakıma aldı.İzmir’in sembollerinden biri haline gelen ve kenti Buca sırtlarından gören Atatürk maskı, yaz bakımına girdi. Toplam 42 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en büyük rölyef heykeli olma özelliği taşıyan Atatürk maskı, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın talimatı, tesisler müdürlüğü koordinasyonu ve profesyonel dağcılardan oluşan bir ekip aracılığıyla temizlik ve hasar kontrolünden geçti. Bakımı özel bir çalışma gerektiren, bölgedeki yoğun kuş hareketleri nedeniyle rutin takip yapılan Atatürk maskının kaş ve kulak bölgelerindeki birikintiler de tespit edildi. Yapılan çalışmalar, kuşlar başta olmak üzere civardaki tüm canlı yaşamının dengesi gözetilerek gerçekleştirilirken, mask yüzeyindeki kontroller tamamlandı.
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izmir, atatürk, heykel

İzmir'deki dev Atatürk maskı bakımda: Kontrolleri dağcılardan oluşan ekip yaptı

16:45 17.06.2022
© İHAİzmir'deki dev Atatürk maskı bakımda: Kontrolleri dağcılardan oluşan ekip yaptı
İzmir'deki dev Atatürk maskı bakımda: Kontrolleri dağcılardan oluşan ekip yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© İHA
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Buca Belediyesi, Türkiye’nin en büyük rölyef heykeli olan Atatürk maskını profesyonel dağcılardan oluşan bir ekiple bakıma aldı.
Buca Belediyesi, Türkiye’nin en büyük rölyef heykeli olan Atatürk maskını profesyonel dağcılardan oluşan bir ekiple bakıma aldı.
İzmir’in sembollerinden biri haline gelen ve kenti Buca sırtlarından gören Atatürk maskı, yaz bakımına girdi. Toplam 42 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en büyük rölyef heykeli olma özelliği taşıyan Atatürk maskı, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın talimatı, tesisler müdürlüğü koordinasyonu ve profesyonel dağcılardan oluşan bir ekip aracılığıyla temizlik ve hasar kontrolünden geçti.
Bakımı özel bir çalışma gerektiren, bölgedeki yoğun kuş hareketleri nedeniyle rutin takip yapılan Atatürk maskının kaş ve kulak bölgelerindeki birikintiler de tespit edildi. Yapılan çalışmalar, kuşlar başta olmak üzere civardaki tüm canlı yaşamının dengesi gözetilerek gerçekleştirilirken, mask yüzeyindeki kontroller tamamlandı.
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