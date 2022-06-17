https://tr.sputniknews.com/20220617/julian-assangein-abdye-iade-edilmesi-talebini-britanya-hukumeti-de-onayladi-1057543567.html
Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesi talebini Britanya hükümeti de onayladı
Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesi talebini Britanya hükümeti de onayladı
ABD'nin savaş ve insanlık suçlarını gözler önüne seren gizli belgelerini yayımlayan WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'de demir parmaklıklar ardında... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T12:23+0300
2022-06-17T12:23+0300
2022-06-17T12:41+0300
dünya
julian assange
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ABD yönetimin casusluk auçlamasından 175 yıl hapis yatırmak için WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın Washington'a iade edilmesi talebini kabul eden Britanya yargısı kararına hükümetten de onay geldi.
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julian assange
Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesi talebini Britanya hükümeti de onayladı
12:23 17.06.2022 (güncellendi: 12:41 17.06.2022) Abone ol
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ABD'nin savaş ve insanlık suçlarını gözler önüne seren gizli belgelerini yayımlayan WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'de demir parmaklıklar ardında ölmesi anlamına gelebilecek iadesine Britanya'da yargının ardından hükümet de onay verdi.
ABD yönetimin casusluk auçlamasından 175 yıl hapis yatırmak için WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın Washington'a iade edilmesi talebini kabul eden Britanya yargısı kararına hükümetten de onay geldi.