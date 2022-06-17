https://tr.sputniknews.com/20220617/kadikoyde-bir-kisi-denize-duserek-boguldu-kime-yardim-etmedi-1057545298.html

Kadıköy'de bir kişi denize düşerek boğuldu: 'Kimse yardım etmedi'

Kadıköy'de bir kişi denize düşerek boğuldu: 'Kimse yardım etmedi'

Kadıköy'de bir kişi denize düşerek boğuldu. Çevredeki vatandaşlar denize düşen kişiye kimsenin yardım etmediğini iddia etti 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T12:49+0300

2022-06-17T12:49+0300

2022-06-17T12:52+0300

türkiye

kadıköy

boğulma

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Kadıköy'de bir vatandaş sahil şeridinde yürüdüğü esnada dengesini kaybederek denize düştü. Deniz polisi tarafından yapılan çalışmalar sonrası şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Çevredeki vatandaşlar ise şahsın düştüğünü görenlerin müdahale etmemesine sitem etti.Olay, Kadıköy Rıhtım Caddesi sahil şeridinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen erkek şahıs sahil şeridinde yürüdüğü esnada dengesini kaybederek denize düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde arama yapan deniz polisleri şahsın cansız bedenini kıyıya çıkardı. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken, hayatını kaybettiği belirlenen şahsın cesedi sağlık ekiplerine teslim edildi.Öte yandan çevredeki vatandaşlar ise şahsın, denize düştüğü esnada kimsenin yardım etmediğini belirterek duruma sitem etti.Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafından Mehmet Gürbüz, “Ben de kalabalığı görünce gittim. Olay yerindeki bir arkadaş şahsın denize düştüğünü görmüş ama çevreden kimse kurtarmak için yardım etmemiş. Olayın yaşandığı esnada çok sayıda insan oradan geçiyormuş. Kimsenin yardımcı olmadığını söyledi” diye konuştu.

türkiye

kadıköy

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kadıköy, boğulma