https://tr.sputniknews.com/20220617/kadikoyde-denizde-erkek-cesedi-bulundu-1057541960.html

Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu

Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu

Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T11:55+0300

2022-06-17T11:55+0300

2022-06-17T11:57+0300

kadıköy

türkiye

ceset

deniz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1057541817_0:73:771:506_1920x0_80_0_0_c9e605285312a812acf95a85ddd35daa.jpg

Kadıköy sahilindekiler sabah saatlerinde denizde hareketsiz halde bir kişiyi görünce polise haber verdiler. Polis şerit çekerek çevredekileri uzaklaştırırken, deniz polisi botla arama yaptı. Dalgıçlar cesedi buldu. Erkeğe ait olduğu belirlenen ceset kıyaya çıkarıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Görgü tanığı "Sabah 06-30-07.00 sıralarındaydı. Denizde bir şey gördük ama emin değildik. Yakınına gelince ayak olduğunu görüp polise haber verdik. Kıyıya çıkınca ceset olduğun anladık "dedi.Lisan Şahin ise “Sahilde denize düştüğünü söylediler. Denizde ayaklarını görünce polise haber vermişler. Genç ve erkek kişiye aitmiş" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211129/uskudarda-salacak-sahilindeki-parkta-erkek-cesedi-bulundu-1051237506.html

kadıköy

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kadıköy, ceset, deniz