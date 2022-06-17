https://tr.sputniknews.com/20220617/kadikoyde-denizde-erkek-cesedi-bulundu-1057541960.html
Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu
Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu
Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T11:55+0300
2022-06-17T11:55+0300
2022-06-17T11:57+0300
kadıköy
türkiye
ceset
deniz
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Kadıköy sahilindekiler sabah saatlerinde denizde hareketsiz halde bir kişiyi görünce polise haber verdiler. Polis şerit çekerek çevredekileri uzaklaştırırken, deniz polisi botla arama yaptı. Dalgıçlar cesedi buldu. Erkeğe ait olduğu belirlenen ceset kıyaya çıkarıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Görgü tanığı "Sabah 06-30-07.00 sıralarındaydı. Denizde bir şey gördük ama emin değildik. Yakınına gelince ayak olduğunu görüp polise haber verdik. Kıyıya çıkınca ceset olduğun anladık "dedi.Lisan Şahin ise “Sahilde denize düştüğünü söylediler. Denizde ayaklarını görünce polise haber vermişler. Genç ve erkek kişiye aitmiş" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211129/uskudarda-salacak-sahilindeki-parkta-erkek-cesedi-bulundu-1051237506.html
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kadıköy, ceset, deniz
Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu
11:55 17.06.2022 (güncellendi: 11:57 17.06.2022) Abone ol
Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kadıköy sahilindekiler sabah saatlerinde denizde hareketsiz halde bir kişiyi görünce polise haber verdiler. Polis şerit çekerek çevredekileri uzaklaştırırken, deniz polisi botla arama yaptı. Dalgıçlar cesedi buldu. Erkeğe ait olduğu belirlenen ceset kıyaya çıkarıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Görgü tanığı "Sabah 06-30-07.00 sıralarındaydı. Denizde bir şey gördük ama emin değildik. Yakınına gelince ayak olduğunu görüp polise haber verdik. Kıyıya çıkınca ceset olduğun anladık "dedi.
Lisan Şahin ise “Sahilde denize düştüğünü söylediler. Denizde ayaklarını görünce polise haber vermişler. Genç ve erkek kişiye aitmiş" diye konuştu.