Karadeniz'deki değişim uzaydan görünüyor: 'Deniz suyu sıcaklıklarının giderek arttığını görüyoruz'

© DHA Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ağırbaş, Karadeniz’in renginin turkuaza dönmesinde endişe edilecek durum olmadığını belirtip, "Karadeniz mevsimsel döngülerini yaşayan bir deniz. Son 10 gündür gördüğümüz turkuaz görsel renk aslında Karadeniz'de mevcut olan bir 'Emiliana huxleyi' isimli fitoplankton türü olup Haptophyta şubesine ait olan bir kokolitofor türüdür. Özellikle deniz suyu yüzey sıcaklıklarının yükselmesi ve denizel ortama giren besin tuzu miktarının artması, yüksek bolluk miktarlarına ulaşmasına neden olabiliyor. Biz bu durumu fitoplankton bloomu olarak adlandırmaktayız. Aşırı artışla beraber kalsiyum karbonatlı yapısı sayesinde deniz suyunun renginin turkuaza dönmesine neden olmaktadır. Bazen on binlerce kilometre alana yayılabiliyor ve bu özelliğinden dolayı uydudan bile gözlemlenebiliyor" diye konuştu.