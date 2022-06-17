https://tr.sputniknews.com/20220617/kilicdaroglundan-arinc-aciklamasi-farki-siyasi-kulvarlara-karsin-birbirimize-saygiliyiz-1057537416.html

Kılıçdaroğlu'ndan Arınç açıklaması: Farkı siyasi kulvarlara karşın birbirimize saygılıyız

Kılıçdaroğlu'ndan Arınç açıklaması: Farkı siyasi kulvarlara karşın birbirimize saygılıyız

Kamuoyunda gündem olan "Bülent Arınç'la tokalaşma" mevzusu hakkında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Niye tokalaşmayalım. Farkı siyasi kulvarlarda olmamıza... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T09:42+0300

2022-06-17T09:42+0300

2022-06-17T09:42+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

bülent arınç

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında açıklamalarda bulundu.Türk Demokrasi Vakfı tarafından düzenlenen programda eski TBMM Başkanı ve ve AK Parti'nin kurucularından olan Bülent Arınç ile tokalaşmadığı yönündeki haberleri yalanlamasının ardından konuya ilişkin soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Niye tokalaşmayalım. Farkı siyasi kulvarlarda olmamıza karşın birbirimize saygılıyız" dedi. Kılıçdaroğlu, Arınç'ın "Kral çıplak" konuşmasını da, "Siyasetçilere ders verir nitelikte bir konuşma" şeklinde değerlendirdi.Sosyal medya yasasıCHP lider sosyal medya yasası ile ilgili de, "Gerçekleri dinlemeye tahammül edemiyorlar. Benim düşündüğümün aksine değil de gerçekleri yazarsan gerçekleri kamuoyunun bilgisine sunarsan ben seni hapse atacağım diyor. Benim söylediklerimi yazacaksın diye bir düşünce. Daha önemli bir şey var AK Parti’nin komisyon başkanı Yargıtay’dan bir üye istiyor. Yargıç geliyor bunun doğru olmadığını büyük tartışmalara yol açacağını söylüyor. Onu susturuyorlar. Davet ettikleri kişi gerçekleri söylüyor ama buna tahammül edemiyorlar. Neden? Saraydan talimat almış başkan bu böyle geçecek diyor. Bu yasa yapmanın hangi koşullarda gerçekleştiğini bize gösteriyor" diye konuştu.RTÜ cezalarıRTÜK'ün muhalif kanallara verdiği cezalara da tepki gösteren CHP lideri, "Bunlar korkunun eseri. Zulmü artırıyorlar her seferinde. Muhalefete tahammül edemiyorsan o ülkede demokrasi olmaz" ifadelerini kullandı.EkonomiEkonomiye de değinen Kılıçdaroğlu, "Bir tane adam getirmişsiniz Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, boyuna mı, gözlerine mi, endamına mı bakacağız! Hep bak diyor sen dön bir peynir, salatalık, domates fiyatlarına bak. Bunların dünyadan haberleri yok" diye sitem etti.İktidarı, "Türkiye Cumhuriyeti devleti akılla yönetilmiyor, ön yargı ile yönetiliyor. Bir kişinin ön yargısıyla egosuyla TC devleti yönetiliyor. Bir örnek vereyim, hastanesi olmayan ordu olur mu? Dünyanın her tarafında var bizde de vardı. Hangi bilgiye göre kapattın sen bunu? Kim sana kapat dedi? Şanlı ordunun elini kolunu bağlamışsın Suriye’de Pençe Operasyonunda yaralananlar geliyor bunların askeri hastaneden tedavi edilmesi lazım" diyerek eleştiren Kılıçdaroğlu açıklamalarına şöyle devam etti:"Faizi indirdik diyor, Hangi faiz indi? Merkez Bankası bankalara düşük faizle bankalara veriyor, bankalar bunu götürüyorlar hazine tahvili alıyorlar bankalar burada karlarını yüzde 300’lere çıkardılar vatandaşa da yüksek faizle kredi veriyor. Erdoğan birilerine para kazandırıyor aslında. Biz boşluna beşli çete demiyoruz. 85 milyon insan bir avuç insana çalışıyor."Kur Korumalı Mevduat uygulamasını derhal kaldıracağız. Ekmek alırken vergi verecek milyarları alırken vergi vermeyecek. Man Adası geleneği bu. Getirdiler paraları beş kuruş bir faiz vermediler. Buradan önce Amerika’ya bildiriliyor, şu kadar para hareketi var oradan Man Adası’ndan Türkiye’ye geliyor, vergi cennetlerinden geldiği için beş kuruş para verilmiyor. Açtı bununla ilgili dava, Yargıtay’da bu davayı kazandık. Belgelerin tamamı doğru. Oradaki iddialarımın arkasındayım.Cumhurbaşkanlığı adaylığı"(Erdoğan’ın kendisine yönelik kullandığı ‘çürük’ ifadesine) Telaş telaş. Yüreğin varsa diyor cumhurbaşkanı adayını açıkla diyor. Yüreğin yetiyorsa beni çağırırsın televizyon kanallarına oturur hesaplaşırız ben de sana cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu açıklayacağım.

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kemal kılıçdaroğlu, bülent arınç