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Kontrolden çıkan otomobil şarküteriye girdi: 2 ölü
Kontrolden çıkan otomobil şarküteriye girdi: 2 ölü
Samsun'da kontrolden çıkıp şarküteriye giren otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T04:39+0300
2022-06-17T04:39+0300
türkiye
samsun
atakum
otomobil
kaza
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Samsun'un Atakum ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarküteriye girmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.Yenimahalle Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi'nde Hasan Tiryakioğlu (24) idaresindeki 34 GM 6611 plakalı otomobil kaldırımda bulunan elektrik trafosuna çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bir marketin tentesini ve şarküteri etrafındaki çitleri kırarak yaklaşık 20 metre uzaklıktaki şarküteriye girerek durabildi.Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis sevk edildi.Araçta sıkışan sürücü Hasan Tiryakioğlu ile Yunus Emre Nacaroğlu'nu (19) Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kaza kırım ekipleri çıkardı.Yaralılardan biri Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine diğeri ise özel bir hastaneye kaldırıldı.Tiryakioğlu ve Nacaroğlu hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
https://tr.sputniknews.com/20220617/antalyada-otomobil-ile-motosiklet-carpisti-1-olu-2-yarali--1057532678.html
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samsun, atakum, otomobil, kaza

Kontrolden çıkan otomobil şarküteriye girdi: 2 ölü

04:39 17.06.2022
© AAKontrolden çıkan otomobil şarküteriye girdi: 2 ölü
Kontrolden çıkan otomobil şarküteriye girdi: 2 ölü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© AA
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Samsun'da kontrolden çıkıp şarküteriye giren otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Samsun'un Atakum ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarküteriye girmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Yenimahalle Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi'nde Hasan Tiryakioğlu (24) idaresindeki 34 GM 6611 plakalı otomobil kaldırımda bulunan elektrik trafosuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bir marketin tentesini ve şarküteri etrafındaki çitleri kırarak yaklaşık 20 metre uzaklıktaki şarküteriye girerek durabildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Hasan Tiryakioğlu ile Yunus Emre Nacaroğlu'nu (19) Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kaza kırım ekipleri çıkardı.

Yaralılardan biri Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine diğeri ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tiryakioğlu ve Nacaroğlu hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
TÜRKİYE
Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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