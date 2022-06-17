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Küçükçekmece'de taciz şüphelisine linç girişimi: Valilikten açıklama geldi
Küçükçekmece'de taciz şüphelisine linç girişimi: Valilikten açıklama geldi
Küçükçekmece’de bir mağazada alışveriş yapan iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Gözaltına alınan... 17.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-17T02:49+0300
2022-06-17T02:49+0300
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istanbul
küçükçekmece
taciz
linç
linç girişimi
valilik
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Küçükçekmece’deki bir mağazada alışveriş yapan iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişinin gözaltına alındığını bildirdi.Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi’ndeki bir mağazada dün saat 20.00 sıralarında iki kız çocuğuna yönelik taciz iddiası üzerine esnaf ile mahalle sakinleri mağazaya girip şüpheliyi linç etmek istedi.Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenliği alan polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Gözaltına alınan şüpheli, olay yerine sevk edilen zırhlı araçla emniyete götürüldü.Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce, Küçükçekmece nüfusuna kayıtlı Metin A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir" denildi.
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istanbul, küçükçekmece, taciz, linç, linç girişimi, valilik

Küçükçekmece'de taciz şüphelisine linç girişimi: Valilikten açıklama geldi

02:49 17.06.2022
© İHAKüçükçekmece’de bir mağazada alışveriş yapan iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Gözaltına alınan şüpheli zırhlı araçla emniyete götürüldü.
Küçükçekmece’de bir mağazada alışveriş yapan iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Gözaltına alınan şüpheli zırhlı araçla emniyete götürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© İHA
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Küçükçekmece’de bir mağazada alışveriş yapan iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Gözaltına alınan şüpheli zırhlı araçla emniyete götürüldü.
Küçükçekmece’deki bir mağazada alışveriş yapan iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi’ndeki bir mağazada dün saat 20.00 sıralarında iki kız çocuğuna yönelik taciz iddiası üzerine esnaf ile mahalle sakinleri mağazaya girip şüpheliyi linç etmek istedi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenliği alan polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Gözaltına alınan şüpheli, olay yerine sevk edilen zırhlı araçla emniyete götürüldü.
Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce, Küçükçekmece nüfusuna kayıtlı Metin A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir" denildi.
taciz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
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