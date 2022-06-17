https://tr.sputniknews.com/20220617/lavrov-bbcye-konustu-ukraynayi-isgal-etmedik-ozel-operasyon-ilan-ettik-1057547102.html

Lavrov, BBC'ye konuştu: Ukrayna'yı işgal etmedik, özel operasyon ilan ettik

Lavrov, BBC'ye konuştu: Ukrayna'yı işgal etmedik, özel operasyon ilan ettik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiliz BBC televizyonuna konuştu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmediğini vurgulayan Lavrov, "Özel askeri operasyon ilan... 17.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-17T15:14+0300

2022-06-17T15:14+0300

2022-06-17T15:14+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

sergey lavrov

bbc

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İngiltere merkezli BBC televizyonuna verdiği demeçte Steve Rosenberg'in sorularını yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaklaşık dört ay önce başlatılan özel harekata ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmediğini vurgulayan Rus bakan, "Özel askeri operasyon ilan ettik çünkü Batı'ya Ukrayna'yı NATO'ya sürüklemenin suç olduğunu açıklamanın kesinlikle başka bir yolu yoktu" ifadelerini kullandı.'Rusya tertemiz değil ve kim olduğumuzu göstermekten çekinmiyoruz'Birleşmiş Milletler'in (BM) Ukrayna'daki Çernihiv bölgesinde bulunan Yahidne köyündeki duruma ilişkin yayınladığı ve '74'ü çocuk, 5'i engelli 360 sakinin Rus silahlı kuvvetlerince bir okulun bodrumunda kalmaya zorlandığı ve burada 10 kişinin öldüğü' iddialarına yer verilen raporu hatırlatan Rosenberg, "Bu, Nazilerle savaşmak anlamına mı geliyor?" sorusunu yöneltti. Lavrov ise soruya şöyle yanıt verdi:'Rusya'yı dizlerinin üzerine çöktürmemiz gerekiyor' diyen İngiltere'ye Lavrov'dan yanıt: Haydi öyleyse, yapınAvrupalı liderlerin Ukrayna krizine yaklaşımlarına ilişkin de konuşan Lavrov, "Artık manevraya dahi yer kaldığını düşünmüyorum. Çünkü hem (İngiltere Başbakanı Boris) Johnson hem de (İngiltere Dışişleri Bakanı Liz) Truss açıkça 'Rusya'yı yenmemiz gerekiyor, Rusya'yı dizlerinin üzerine çöktürmemiz gerekiyor' diyorlar. Haydi öyleyse, yapın" şeklinde konuştu.Rusya'nın İngiltere'ye nasıl baktığı yönündeki soruya verdiği yanıtta Lavrov, Londra'nın 'siyasi emelleri uğruna halkının çıkarlarını bir kez daha feda ettiğini' dile getirdi.'Batı'nın gözüyle değil uluslararası hukukla ilgileniyorum'Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Mariupol kentinde esir düşen ve çıkarıldıkları mahkemede idama mahkum edilen İngiliz paralı askerleri Shaun Pinner ve Aiden Aslin'i hatırlatarak, 'Batının gözünde iki İngiliz askerin kaderinden Rusya'nın sorumlu olduğu' yönündeki ifadelere ise Rus Bakan, şu şekilde karşılık verdi:Lavrov, BBC kanalını Ukrayna'nın batısında siviller Ukraynalı askerlerce 8 yıldır bombalanıyorken bölgede olup bitenlere ilişkin gerçekleri yansıtmamakla suçlarken, Rosenberg ise ayrılıkçı liderlerle röportaj yapmak için temas kurduğunu ancak bölgeye girişine izin verilmediğini ileri sürdü.

https://tr.sputniknews.com/20220617/canli--macron-bati-ulkeleri-ukraynaya-tank-ve-savas-ucagi-vermeme-konusunda-anlasti-1057536079.html

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ukrayna krizi, ukrayna, rusya, sergey lavrov, bbc