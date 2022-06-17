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Lozan Antlaşması gereği silahsızlandırması gereken Limni Adası'nda Yunan savaş uçakları görüntülendi
Lozan Antlaşması gereği silahsızlandırması gereken Limni Adası'nda Yunan savaş uçakları görüntülendi
Yunanistan’ın 1923 Lozan Antlaşması gereği silahsızlandırması gereken Limni Adası'ndaki askeri üste bulunan F-16 savaş uçakları görüntülendi. 17.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-17T16:23+0300
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Yunanistan’da yayın yapan SKAI TV’nin özel haberindeki görüntülerde Limni Adası'ndaki 130. Muharebe Filosu'ndan hareket eden bir F-16 savaş uçağı tanıtıldı.Haberde, uçaksavar füzelerle yüklü uçağın, Türk uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal etmesini önlemek üzere Ege’de görev yaptığı öne sürüldü.Limni, 1923 Lozan Barış Antlaşması uyarınca silahsızlandırılmak koşuluyla Yunanistan'a verilen Doğu Ege adaları arasında bulunuyor.1914 Altı Devlet Kararı ile Taşoz, Bozbaba, İpsara, Semadirek ve Limni adaları Yunanistan'a verilirken, Yunanistan'ın tahkimat yapmaması ve adaları bahri veya askeri amaçla kullanmaması konusunda Altı Devlet'e ve Türkiye'ye yeterli garanti vermesi kararlaştırılmıştı. Bu karar da Lozan Antlaşması'nın 12. maddesiyle onaylanmıştı.Atina, halihazırda, 1923 Lozan Antlaşması'na göre silahsızlandırılması gereken Semadirek, Limni, Midilli, Sisam, Sakız, İpsara ile Ahikerya'ya asker çıkarıp tugay, tümen, top ve tüfek gibi unsurları konuşlandırarak, gayriaskeri statüde olması gereken dokuz adadan yedisinde antlaşmayı ihlal ediyor.Onikiadalardan Batnoz, İleriye, Kelemez, İstanköy, İleki, Kerpe, Sömbeki, Rodos ve Meis'te de aynı tavrı sürdüren Yunanistan, Paris Antlaşması uyarınca gayriaskeri statüde kalması gereken 14 adadan dokuzunda hukuk dışı davranıyor.Atina, böylece mevcut durumda gayrihukuki olarak 16 Doğu Ege adasını silahlandırmış bulunuyor.
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Lozan Antlaşması gereği silahsızlandırması gereken Limni Adası'nda Yunan savaş uçakları görüntülendi

16:23 17.06.2022
© AALozan Antlaşması gereği silahsızlandırması gereken Limni Adası'nda Yunan savaş uçakları görüntülendi
Lozan Antlaşması gereği silahsızlandırması gereken Limni Adası'nda Yunan savaş uçakları görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
© AA
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Yunanistan’ın 1923 Lozan Antlaşması gereği silahsızlandırması gereken Limni Adası'ndaki askeri üste bulunan F-16 savaş uçakları görüntülendi.
Yunanistan’da yayın yapan SKAI TV’nin özel haberindeki görüntülerde Limni Adası'ndaki 130. Muharebe Filosu'ndan hareket eden bir F-16 savaş uçağı tanıtıldı.
Haberde, uçaksavar füzelerle yüklü uçağın, Türk uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal etmesini önlemek üzere Ege’de görev yaptığı öne sürüldü.
Limni, 1923 Lozan Barış Antlaşması uyarınca silahsızlandırılmak koşuluyla Yunanistan'a verilen Doğu Ege adaları arasında bulunuyor.
1914 Altı Devlet Kararı ile Taşoz, Bozbaba, İpsara, Semadirek ve Limni adaları Yunanistan'a verilirken, Yunanistan'ın tahkimat yapmaması ve adaları bahri veya askeri amaçla kullanmaması konusunda Altı Devlet'e ve Türkiye'ye yeterli garanti vermesi kararlaştırılmıştı. Bu karar da Lozan Antlaşması'nın 12. maddesiyle onaylanmıştı.
Atina, halihazırda, 1923 Lozan Antlaşması'na göre silahsızlandırılması gereken Semadirek, Limni, Midilli, Sisam, Sakız, İpsara ile Ahikerya'ya asker çıkarıp tugay, tümen, top ve tüfek gibi unsurları konuşlandırarak, gayriaskeri statüde olması gereken dokuz adadan yedisinde antlaşmayı ihlal ediyor.
Onikiadalardan Batnoz, İleriye, Kelemez, İstanköy, İleki, Kerpe, Sömbeki, Rodos ve Meis'te de aynı tavrı sürdüren Yunanistan, Paris Antlaşması uyarınca gayriaskeri statüde kalması gereken 14 adadan dokuzunda hukuk dışı davranıyor.
Atina, böylece mevcut durumda gayrihukuki olarak 16 Doğu Ege adasını silahlandırmış bulunuyor.
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